Napoli-Como, dove vederla. Probabili formazioni: Conte va avanti con il 4-3-3 e McTominay

Napoli, 3 ottobre 2024 – Vincere ancora per sfruttare per l'ennesima volta in questa prima parte di stagione l'effetto Maradona, tornato alleato dopo mesi e mesi di digiuno, vincere ancora per vivere una sosta serena e, magari, vincere ancora anche per provare il primo tentativo di fuga in classifica dopo aver riagguantato la vetta solitaria dopo 483 giorni di attesa: per farlo però il Napoli, nella gara interna in programma venerdì 4 ottobre alle 18.30, dovrà avere la meglio del Como, un ostacolo forse più complicato di quanto non dicano il blasone e la stessa graduatoria.

Le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Conte

Como (4-2-3-1): Audero; Van Der Brempt, Kempf, Dossena, Moreno; Perrone, Sergi Roberto; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. Allenatore: Fabregas

Orario e dove vedere la partita in tv

Napoli-Como (fischio d'inizio alle 18.30) sarà trasmessa in diretta tv sia su Dazn, la cui app è disponibile anche sui dispositivi PlayStation, Xbox, TimVision Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast, sia su Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (numero 202) e Sky Sport (numero 251). Disponibile anche lo streaming sui dispositivi Sky Go e NOW.

Qui Napoli

Lo stesso Antonio Conte, nella conferenza stampa di ieri, ha avvertito i suoi delle tante insidie nascoste in una gara trappola: da qui la scelta della miglior formazione possibile, ancora priva degli infortunati Alex Meret e Michael Folorunsho. Tra i tanti già sperimentati, il modulo scelto sarà il 4-3-3: tra i pali ci sarà Elia Caprile, protetto da Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Alessandro Buongiorno e Mathias Olivera, mentre a centrocampo si insisterà su André-Frank Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka e Scott McTominay, con quest'ultimo ormai un titolare fisso già pienamente inserito negli ingranaggi azzurri. L'unico ballottaggio alberga in attacco, dove a destra David Neres sfida Matteo Politano, che grazie anche al gol che ha stappato la gara con il Monza dovrebbe vincere il duello: al centro ci sarà ovviamente Romelu Lukaku, con Khvicha Kvaratskhelia a sinistra.

Qui Como

Abbondanza piena per Cesc Fabregas, che non a caso ha parecchi nodi da sciogliere. La certezza è il modulo è il 4-2-3-1, con Emil Audero (e non il grande ex Pepe Reina) tra i pali e una linea di difesa composta da Ignace Van Der Brempt (insidiato da Alessio Iovine), Marc Oliver Kempf, Alberto Dossena e Alberto Moreno, a loro volta schermati da Maximo Perrone e Sergi Roberto. L'unica punta è Patrick Cutrone e alle sue spalle è caos: se Gabriel Strefezza è certo di una maglia, quelle di Nicolas Paz e Alieu Fadera sono contese rispettivamente da Lucas Da Cunha e Andrea Belotti.

