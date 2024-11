S’infortuna anche Cabal, non c’è pace in casa Juve

Torino, 12 novembre 2024 - Non cè pace in casa Juventus. La squadra allenata da Thiago Motta continua a perdere pezzi per strada, soprattutto nel reparto difensivo. Dopo il pesantissimo infortunio che ha colpito poco tempo fa Bremer (rottura del crociato), nella giornata di oggi è stato il turno di Juan Cabal. Il terzino colombiano si è infatti infortunato al ginocchio sinistro durante gli allenamenti con la sua Nazionale. Il giocatore sta già facendo ritorno in Italia, e non appena metterà piede a Torino verrà sottoposto ad esami più approfonditi per valutare l'entità dell'infortunio.

Pessima notizia dunque per l'allenatore italo-brasiliano ex Bologna, che in questo momento sta facendo la conta (in difesa) per capire con chi potrà scendere in campo nella prossima delicatissima sfida che vedrà la sua Juventus affrontare il Milan affamato di punti (a San Siro), dopo il pirotecnico e deludente pareggio di Cagliari. Secondo indiscrezioni l'infortunio di Cabal appare molto serio, si teme anche per lui la rottura del crociato.

Inoltre le parole di sua moglie, Valentina Alcibar, sui canali social non promettono nulla di buono: "Le battaglie saranno tante, ma siamo qui per affrontarle" recita il messaggio. Se la diagnosi dovesse confermare la gravità dell'incidente, in difesa Motta potrà contare solamente su Cambiaso, Savona Gatti, Kalulu e Danilo. Troppo pochi per sostenere due competizioni impegnative come la Champions League ed il campionato di Serie A. Molto probabilmente la società bianconera sarà costretta a tornare sul mercato nel mese di gennaio e, come sappiamo, l'obiettivo numero uno rimane sempre l'attuale difensore del Paris Saint-Germain Skriniar, giocatore che pare mettere d'accordo sia al Ds Giuntoli che all'allenatore Motta.