Spezia-Mantova 1-1, Falcinelli la riacciuffa nel recupero

La Spezia, 26 dicembre 2024 – Stava per cadere lo Spezia in casa contro il Mantova, ma nel recupero finale Falcinelli segna e pareggia i conti, dopo il vantaggio ospite nel primo tempo di Debenedetti. Per l'attaccante aquilotto è il ritorno al gol dopo oltre un anno.

Partenza di grande ritmo per entrambe e al 3', sulla punizione di Galuppini, colpisce di testa Mancuso e manda alto. Passa in vantaggio il Mantova con una ripartenza: Debenedetti cede a Galuppini, poi va a centro area a prendere il cross e con una zuccata la mette nell'angolino dove Gori non arriva. È lo 0-1.

Dopo una ripartenza fallita dagli ospiti, lo Spezia va vicino al pareggio: dribbling di Salvatore Esposito, rasoterra a centro area al 23', ci mette il piede il fratello Pio, palla sulla parte interna della traversa e fuori. Il secondo giallo a Brignani che ferma la corsa di Degli Innocenti, mette in inferiorità numerica il Mantova. Grande occasione per Elia al 42' che, però, spara alle stelle dell'angolo dell'area piccola, sul cross di Reca dalla sinistra.

Dopo l'intervallo subito dentro Falcinelli al posto di Nagy e al 1' Fiori colpisce il palo da posizione defilata dopo aver superato Bertola in velocità. Dal corner di Esposito senior, il colpo di testa di Mateju al 4' va alto. Lo Spezia pareggia con Pio Esposito su assist di Salvatore Esposito al 22', ma dopo la Var review viene annullato per fuorigioco millimetrico. Sfortunato poi lo Spezia al 27' con Degli Innocenti che di testa colpisce il palo da centro area. Una grande possibilità per pareggiare al 40' con Bertola che serve Soleri dentro l'area piccola, con un doppio miracolo di Festa anche su Falcinelli, anche se i due attaccanti gli calciano addosso.

Il pareggio arriva nel recupero con Falcinelli che sfrutta l'assist di Bertola e la tocca dentro. Chiude in attacco lo Spezia ma non basta.

Spezia-Mantova 1-1 (pt 0-1)

SPEZIA (3-5-2): Gori; Bertola, Hristov, Mateju (19' st Bandinelli); Elia, Nagy (1' st Falcinelli), S. Esposito, Degli Innocenti (35' st Soleri), Reca (16' st Aurelio); P. Esposito, Colak (16' st Di Serio). A disp. Sarr, Mascardi, Wisniewski, Cassata, Candelari, Benvenuto, Giorgeschi. All. D'Angelo.

MANTOVA (4-2-3-1): Festa; Maggioni, Brignani, Redolfi, Solini (32' st Bani); Trimboli, Muroni; Galuppini (24' st Fedel), Mancuso (33' pt Cella), Fiori (32' st Wieser); Debenedetti (24' st Mensah). A disp. Sonzogni, Botti, Panizzi, Artioli, Bragantini, Aramu, De Maio. All. Possanzini.

Arbitro: Arena di Torre del Greco (assistenti Passeri di Gubbio e Belsanti di Bari, quarto uomo D'Eusanio di Faenza; Var Serra di Torino, Avar Gualtieri di Asti).

Marcatori: 18' pt Debenedetti (M); 48' st Falcinelli (S).