Napoli-Inter, la finale di Supercoppa Italiana 2024 in diretta dalle 20

Riad (Arabia Saudita), 22 gennaio 2024 – Una serata per diventare i signori del deserto. Walter Mazzarri, a capo della corazzata (al momento un po’ scricchiolante) campione d’Italia contro Simone Inzaghi, il ‘re di Coppe’, che vuole battere ogni record e alzare la sua quinta supercoppa.

Napoli contro Inter, con i nerazzurri in forma smagliante. Entrambe nelle semifinali hanno fatto man bassa di gol, battendo tre a zero i loro avversari (rispettivamente Fiorentina e Lazio).

Gli azzurri un po’ a corto di organico, con il loro bomber Osimhen impegnato in Coppa d’Africa. Mazzarri si affida al tridente offensivo formato da Simeone, Politano e Kvaratskhelia. Raspadori in panchina.

Inzaghi invece potrà contare su una rosa praticamente al completo, eccetto per il difensore Bastoni, fermato da un risentimento muscolare. Una formazione con la quale non sono concessi errori. In attacco? La coppia Thuram-Lautaro.

Napoli-Inter, le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

NAPOLI (3-4-3) Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Zerbin, Lobotka, Cajuste, Mazzocchi; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

Clicca qui per seguire LA DIRETTA