Szczesny, accordo con il Barcellona per un anno: l’ex portiere Juve torna sui suoi passi

Milano, 25 settembre 2024 - Poco più di un mese fa aveva detto addio alla Juventus e, in seconda battuta, anche al calcio giocato. Ma una occasione così capita una volta nella vita e Wojciech Szczesny l'ha voluta prendere al volo. Dunque, questione di giorni, forse anche di ore, ma il portierone polacco è pronto a tornare in campo con una delle maglie metaforicamente più pesanti e importanti d'Europa: quella del Barcellona.

Una trattativa lampo. Con i blaugrana che hanno cominciato a sondare il terreno dopo l'ennesimo e purtroppo serio infortunio subito da Marc André ter Stegen. Il portiere della nazionale tedesca infatti, nell'ultimo match di campionato, si è infortunato al legamento crociato e, di fatto, starà fuori per tutta la stagione. Oltre all'ex Juventus, nel casting dei nomi sondati dal club spagnolo c'era anche Keylor Navas, vecchia conoscenza dei rivali di sempre del Real Madrid.

Secondo il Mundo Deportivo, l'idea del Barcellona sarebbe quella di tamponare per il momento l'assenza di Ter Stegen con l'approdo di Szczesny fino al prossimo giugno, per poi tentare, nel mercato estivo, l'assalto a Diogo Costa, portiere del Porto. Proprio il Mundo Deportivo ha intervistato Szczesny ch ha dichiarato di non poter dire nulla sull'argomento, non volendo aggiungere altro all'augurio di pronta guarigione per Ter Stegen: "Spero solo che Marc recuperi presto, è un buon amico e un gran portiere, gli auguro il meglio".

Il trasferimento, o meglio la firma da svincolato, di Szczesny al Barcellona fa felice, oltre che club e giocatore, anche la Juventus. La società bianconera, infatti, quando arriverà la firma ufficiale sul contratto, potrà depennare dalla voce delle uscite a bilancio oltre 2 milioni di euro. Questo perché lo scorso 14 agosto, quando fu risolto il contratto del portiere in scadenza al 30 giugno 2025, le parti trovarono l'accordo per una buonuscita di 4 milioni di euro. Nell'accordo però era presente un'altra clausola: se il portiere fosse riuscito a trovare una nuova squadra a parametro zero la buonuscita si sarebbe dimezzata. Qualche giorno dopo arrivò la scelta di Szczesny di ritirarsi, nonostante le avances del Monza. Ma ora non ha potuto rifiutare il richiamo del Camp Nou e del Barcellona, dunque "la pensione" può attendere e la Juventus risparmia due milioni di euro.