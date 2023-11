Tonali indagato dalla Federcalcio inglese: si cerca di capire se ha scommesso anche a Newcastle

Londra, 3 novembre 2023 – La Federcalcio inglese sta indagando sul centrocampista del Newcastle Sandro Tonali, squalificato dalla federazione italiana per aver violato le regole sulle scommesse. L’obiettivo della Football Association è capire se il centrocampista azzurro abbia continuato a scommettere anche dopo il suo trasferimento in Inghilterra.

Tonali è stato squalificato per 10 mesi dalla Figc per aver puntato sulle partite delle sue squadre, Brescia e Milan, e la sanzione è stata allargata dalla Fifa a livello mondiale. L’indagine della FA aiuterà anche il Newcastle, che ha acquistato il giocatore dal Milan a luglio sborsando circa 80 milioni di euro, a vederci chiaro. Proprio il club ha appena annunciato l’apertura di una indagine interna.

E sullo sfondo resta la minaccia di una possibile causa legale contro il club rossonero. Una eventualità che il direttore sportivo Dan Ashworth non può o non vuole escludere: "Dal momento in cui è successo, guardi te stesso. Cosa avremmo potuto fare meglio? Cosa avrei potuto fare meglio? Quali lezioni si possono imparare? Avremmo potuto saperlo? Avremmo dovuto saperlo? Tonali è un top player e un grande acquisto, ci mancherà", le parole del dirigente.

Il punto è: l'agente di Tonali e il Milan sapevano dei suoi problemi con il gioco? "È davvero difficile per me capire cosa fanno o non sanno gli altri club – ha spiegato Ashworth –. Faccio questo lavoro da 16 anni e non è mai successo niente di simile prima. Siamo orgogliosi della due diligence. Trascorriamo un'enorme quantità di tempo guardando la persona come l'atleta. È complicato sapere cosa puoi e non puoi sapere delle persone in questo mondo regolato dalla privacy, e cosa puoi e non puoi controllare. Non abbiamo ancora trovato nulla. Parlando con gli altri direttori sportivi e tecnici è stato tipo: 'Come potevi saperlo?' È stato uno shock enorme, una sorpresa enorme. È venuto dal nulla". Ashworth ha detto che Tonali è stato "trasparente" e "collaborativo" con la FA inglese riguardo ai suoi problemi con il gioco d'azzardo.

Tonali ha collezionato solo 12 presenze con la squadra di Eddie Howe prima dell'entrata in vigore della squalifica, che terrà fuori il nazionale fino all'inizio della prossima stagione. La procura federale e Tonali hanno concordato un patteggiamento con gli altri otto mesi di interdizione commutati in "un piano terapeutico" per favorire "il recupero dalla dipendenza dal gioco". Tonali farà almeno 16 apparizioni pubbliche in Italia, dove dovrà parlare ai giovani dei pericoli del gioco d'azzardo. Pur non potendo giocare nessuna partita, Tonali può allenarsi insieme ai compagni del Newcastle durante la sua squalifica.