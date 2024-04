Torino-Juventus: probabili formazioni, orario e dove vederla

Torino, 12 aprile 2024 – Il derby della Mole si presenta come autentico crocevia per le due rivali cittadine. Il Torino, sconfitto in cinque delle ultime sette partite contro squadre che iniziavano la giornata nelle prime tre posizioni, è consapevole di dover sfidare i propri limiti per conquistare un successo storico e dare nuova linfa al sogno europeo. La Juventus vuole dare seguito alle ultime due vittorie tra tutte le competizioni e migliorare il proprio rendimento fuori casa, dove sono arrivate tre sconfitte nelle ultime quattro gare. Allo "Stadio Olimpico Grande Torino", che sarà completamente soldout in ogni ordine di posto, i granata hanno fin qui dimostrato di saper sigillare con efficacia la porta difesa da Milinkovic-Savic, ma al contempo di avere qualche difficoltà in fase offensiva, non essendo riusciti ad andare a bersaglio in tre delle ultime cinque gare casalinghe.

I precedenti

Il Torino è stato battuto 35 volte in casa dalla Juventus in Serie A e contro nessun'altra squadra i granata hanno perso così tanti incontri interni nella competizione (19V, 24N). Madama ha mantenuto 10 volte la porta inviolata in trasferta contro i cugini negli anni 2000 nel massimo campionato. Nello stesso periodo i bianconeri hanno fatto meglio solo contro tre squadre, ossia Lazio (11), Bologna (12) e Udinese (14). La Vecchia Signora ha segnato in tutti gli ultimi 15 derby disputati lontano dal campo amico in Serie A e per la Juve si tratta della striscia aperta più lunga di gare esterne in gol. Le uniche società contro cui Madama ha fatto meglio sono Atalanta (21) e Lazio (18). La Juventus è la squadra che ha battuto più volte il Torino in Serie A: 77, a fronte dei 35 successi in favore dei granata, con anche 45 pareggi. La squadra bianconera ha perso soltanto uno degli ultimi 35 confronti con il Torino nel massimo campionato (1-2 il 26 aprile 2015); completano il parziale 26 affermazioni juventine e otto pareggi.

Considerando tutte le competizioni, la Juventus è rimasta imbattuta negli ultimi 19 derby di Torino: 15 vittorie dei bianconeri e quattro pareggi; da quando Massimiliano Allegri è tornato in bianconero, la sua squadra ha raccolto quattro vittorie e un pareggio nei derby della Mole, andando sempre a segno. La Juventus è rimasta imbattuta nelle ultime 17 partite di Serie A contro il Torino (13V, 4N) e ha vinto le ultime tre, ma in questa serie positiva non è mai arrivata a quattro successi consecutivi; nella competizione i bianconeri non sono mai arrivati a 18 partite senza sconfitte contro i granata (17 anche tra dicembre 1995 e novembre 2014). La Juventus va in gol da 25 partite di fila contro il Torino in Serie A: si tratta della serie aperta più lunga di match consecutivi con reti all’attivo da parte dei bianconeri contro una singola avversaria nel massimo torneo; l’ultima volta in cui la Juventus non ha timbrato il cartellino nel derby della Mole nella competizione risale al pareggio a reti inviolate del febbraio 2008, con Claudio Ranieri in panchina. L’1-0 in favore della Juventus è il risultato più frequente nei match tra i bianconeri e il Torino in Serie A: 22 le volte in cui si è registrato - l’ultima nell’ottobre 2022, a segno Dusan Vlahovic – delle quali solo sei però nel girone di ritorno.

Le dichiarazioni di Juric

"All'andata il derby arrivò in un brutto momento della squadra, per come siamo stati in campo, era il livello più basso del Toro. Ora siamo diversi, anche ad Empoli mi è piaciuto il Toro e adesso dobbiamo raccogliere". Queste le dichiarazioni di Ivan Juric in vista della stracittadina contro la Juventus. "L'unico neo che mi do è il derby: il lavoro è stato fantastico, ma non vincerne nemmeno uno su cinque è una macchia. Il lavoro è stato ottimo, ma non vincere nemmeno un derby non è bello. E' una partita speciale, è un momento speciale: ho grande voglia come tutta la squadra, tanti giocatori sono qui da prima di me e hanno voglia di vincere. La squadra si sente bene, vuole dare una grande gioia che ci meritiamo. Ho tanti attestati di stima. C'è gente che ti dà coraggio e voglia, spero di vincere un derby proprio per loro".

Le parole di Allegri

"Sarà una partita importante per tutti noi - le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa – anche perché la Champions League è fondamentale per la Juve, sia a livello di immagine che economico. Non possiamo stare due anni fuori dalla massima competizione europea, quindi adesso iniziano 35/40 giorni fondamentali, in cui i punti pesano e in cui dobbiamo desiderare le vittorie, per centrare i nostri obiettivi. Siamo partiti con l'obiettivo di entrare in Champions. Ed è stato confermato dalla società quest'obiettivo. L'altro era la Coppa Italia: una semifinale l'abbiamo giocata, ora ci aspetta il ritorno. E’ bello arrivare a questo punto della stagione, l’adrenalina sale. Il Torino? Non sarà un avversario facile e ha i suoi obiettivi, le squadre di Juric danno tanta pressione".

Le probabili formazioni

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ricci, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria. All. Juric.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri.

Orario e dove vederla

Torino-Juventus è in calendario per sabato 13 aprile, con calcio d'inizio fissato alle 18. La partita verrà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per seguirla in tv, oltre all'abbonamento alla piattaforma, è necessario essere muniti di una smart tv su cui scaricare l'app, oppure si dovrà collegare al proprio televisore un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire Tv Stick, oppure un decoder Sky Q o una console come PlayStation 4 o 5, XboX One, One S e One X. Sarà possibile seguire il match anche in streaming, attraverso il sito o l'applicazione di Dazn.

La designazione arbitrale

A dirigere l'incontro sarà Maresca, coadiuvato dagli assistenti Costanzo - Passeri. Quarto ufficiale sarà Piccinini, al VAR ecco Irrati e come AVAR Di Paolo.

