Totò Schillaci migliora, la famiglia: “Sta lottando per riprendersi prima possibile”

Roma, 14 settembre 2024 – Migliorano le condizioni di Totò Schillaci, l’ex attaccante di Juve, Inter e della Nazionale, ricoverato da sabato scorso presso l’Ospedale Civico di Palermo. Lo confermano i medici del reparto di pneumologia e gli stessi familiari dell’eroe di Italia ‘90, in una storia su Instagram.

“Totò, Barbara e la famiglia ringraziano tutte le persone che in questo momento sono state loro vicine con una chiamata, un messaggio o una preghiera – si legge nell'aggiornamento social sulle condizioni del capocannoniere –. Le sue condizioni continuano a migliorare. Totò sta lottando con tutte le sue forze per riprendersi il prima possibile”.

L’ax calciatore, che negli ultimi anni ha subito due interventi per un tumore al colon, avrebbe anche contratto una polmonite che ha portato i sanitari a disporre flussi di ossigeno per facilitare la respirazione. In questi giorni tutto il mondo del calcio, e non solo, si è stretto attorno al capocannoniere affinché vinca la sua partita più importante e segni il gol della vita. E Schillaci, con il suo indimenticabile sguardo sgranato sul mondo sembra non voler mollare, come ha già dimostrato partecipando al reality Pechino Express dopo aver vinto la battaglia contro il tumore.