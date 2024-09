Totò Schillaci ricoverato in ospedale: “E’ controllato notte e giorno”

Totò Schillaci è ricoverato in ospedale. Sono giorni di apprensione per parenti, amici, conoscenti e tutti i supporter dell’ex attaccante della Juventus. Il bomber di Italia ‘90 è stato ricoverato all’ospedale Civico di Palermo.

Salvatore, Totò per tutta l’Italia del calcio, Schillaci sta affrontando da tempo una malattia importante, della quale aveva anche parlato poco prima di vivere l’esperienza televisiva di Pechino Express.

L’ex calciatore aveva partecipato al reality show di viaggio di Sky insieme alla moglie Barbara Lombardo e il suo obiettivo era proprio quello di dimostrare che il tumore al colon che gli era stato diagnosticato e per il quale era stato sottoposto a due interventi chirurgici era ormai solo un brutto ricordo.

Ora, un anno e mezzo dopo, ecco il ricovero. Che sta facendo allarmare i numerosi fan e tifosi dell’ex calciatore. Proprio per questo motivo, la famiglia di Totò Schillaci ha diffuso una comunicazione sui social network: “Viste le innumerevoli chiamate da parte di molte testate giornalistiche e viste le brutte notizie che circolano, informiamo che il nostro amato Totò Schillaci è in condizioni stabili ed è controllato da un equipe di medici continuamente notte e giorno".

Poi l’emoji del cuore con le mani giunte a preghiera e “Forza Totò”. La speranza di tutti è che fra pochi giorni possa essere lo stesso ex attaccante a rassicurare tutti e a raccontare di stare meglio.