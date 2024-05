Tragedia di Superga: Cervelli e Vichi raccontano il Grande Torino tra storia e leggenda

Firenze, 4 maggio 2024 – Applausi e commozione al termine della proiezione a Villa Arrivabene del documentario realizzato da Massimo Cervelli e Marco Vichi e dedicato ai 75 anni dalla tragedia di Superga: il 4 maggio 1949 l’aereo che portava il Grande Torino si schiantò contro il retro della basilica torinese. Nessuno si salvò tra giocatori, staff, dirigenti, giornalisti, membri dell’equipaggio.

Si tratta del video "4 maggio 1949, finisce una storia, inizia una leggenda: il Grande Torino", emozionante documentario che è pubblicato dal canale YouTube “Nuvole di calcio” di Cervelli e Vichi. Sala piena e posti in piedi per l’evento (accompagnato da una mostra sul Grande Torino) con ex viola illustri come Carpanesi, Paolicchi, Antognoni, Galli, Galbiati.

Nella giornata del 4 maggio, una delegazione del Museo Fiorentina si è recata a Torino per partecipare alla cerimonia in ricordo delle 31 vittime che si svolge ogni anno a Superga.

Domenica 5 maggio, invece, al cimitero dell’Antella (ore 9.30) si terrà una cerimonia in ricordo del “fiorentino” Romeo Menti, uno degli “invincibili” granata. E proprio a Menti è dedicato il documentario (di nuovo online su YouTube e sul sito de La Nazione) il documentario di Roberto Davide Papini: "L’ala granata con il giglio nel cuore".