Foto, video e giornali A Villa Arrivabene rivive il Grande Torino

In occasione del 75esimo anniversario della tragedia di Superga (il 4 maggio 1949 l’aereo che portava il Grande Torino si schiantò contro il retro della basilica) il canale Youtube "Nuvole di calcio", creato da Massimo Cervelli e Marco Vichi, organizza un evento per sabato prossimo a Villa Arrivabene (ore 10.30, piazza Alberti, sede del Quartiere 2). Si tratta di una mostra sul Grande Torino e della proiezione in anteprima del video "4 maggio 1949, finisce una storia, inizia una leggenda: il Grande Torino", realizzato da Vichi e Cervelli.

I due autori hanno raccolto immagini d’epoca, giornali, video che raccontano la storia tragica e e gloriosa della squadra granata. Il video sarà poi visibile sul canale "Nuvole di calcio". Intanto, è di nuovo online (su Youtube e sul sito de La Nazione il documentario di Roberto Davide Papini su Romeo Menti (uno degli eroi del grande Torino): "L’ala granata con il giglio nel cuore".