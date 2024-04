Cannavaro, lo strano debutto in Udinese-Roma: gioca la partita iniziata da un altro mister

Udine, 24 aprile 2024 – Lo strano debutto di Fabio. Cannavaro alla prima sulla panchina dell’Udinese forse li batte tutti: venti minuti così, a bruciapelo, alla guida della squadra in una partita iniziata dal mister precedente. L’azzurro campione del mondo nel 2006 divide il suo destino con quello di mister Cioffi, esonerato da poco.

Il 25 aprile alle 20, si gioca al Bluenergy stadium un unicum nella storia del nostro campionato: venti minuti da recuperare dopo che la partita contro la Roma era stata rinviata per il malore in campo di ‘Ndicka. L'Udinese cercherà di mantenere il punto senza rinunciare a portarsi a casa l'intera posta in palio, nei pochi minuti a disposizione, per un risultato che può essere determinante nella corsa salvezza.

Scelte obbligate o quasi per il mister, con la conferma del 3-5-1-1 come schema tattico. Unica variante la possibilità dello spostamento di Samardzic sulla trequarti assieme a Pereyra per avanzare il baricentro della squadra, come da intenzioni dichiarate dal tecnico nella conferenza stampa di presentazione.

Udinese, la probabile formazione

La formazione dovrebbe rispecchiare gli 11 che hanno iniziato il match contro i giallorossi lo scorso 14 aprile, con le uniche differenze relative agli interpreti delle fasce laterali a metà campo, considerando i cambi di Ehizibue e Kamara pochi istanti prima del problema fisico occorso in campo a N'Dicka. Per regolamento i due non potranno scendere di nuovo in campo. Al loro posto ballottaggio sulla destra fra Ferreira ed Ebosele, con il primo favorito, mentre a sinistra agirà Zemura. In porta qualche chance per Silvestri al posto di Okoye.