Udinese-Inter, formazioni ufficiali live: Inzaghi con Lautaro e Thuram per la missione scudetto. Sfida in diretta alle 20.45 Nerazzurri in campo nella gara che chiude la 31esima giornata di Serie A. Attenzione ai padroni di casa a caccia di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione