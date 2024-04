Udinese-Roma: probabili formazioni, orario e dove vedere la partita

Udine 13 aprile 2024 - I punti contano per tutti, ma in questo momento di stagione ogni partita può causare importanti scossoni morali e muovere la classifica. Nella giornata di domani Udinese e Roma vanno alla caccia proprio di questo: tre punti per dare nuova spinta morale alla squadra e provare così a dare un colpo alla graduatoria, nel tentativo di avvicinarsi ai propri obiettivi. Il calcio di inizio di questa sfida del Bluenergy Stadium, valevole per la trentaduesima giornata di Serie A, è fissato per le ore 18 di domani, domenica 14 aprile 2024.

La squadra di Cioffi dopo aver incassato il ko in rimonta contro l'Inter sogna di fare lo sgambetto alla squadra di De Rossi. In testa ai friulani c'è solo la salvezza di questi tempi, anche se inizialmente la squadra era costruita per ben altro, i risultati negativi l'hanno trattenuta fin dalla prima parte di campionato incastrata nei bassifondi della Serie A. Con Cioffi la squadra ha ridotto il numero di ko, ma resta una formazione, quella bianconera, sempre in difficoltà quando si tratta di ottenere i tre punti. In campionato solo la Salernitana, con appena due vittorie, ha ottenuto meno successo della squadra di proprietà della famiglia Pozzo (4). Tutte queste vittorie però sono arrivate in partite tutt'altro che dal risultato scontato, con Juventus, Inter e Lazio a cadere in casa propria, mentre il sorprendente Bologna di Thiago Motta è finito al tappeto proprio in Friuli. Quattro successi appena che devono quanto prima aumentare se in casa bianconera si vuole mantenere la categoria. Le avversarie corrono e al netto del ko dell'Empoli contro il Lecce nello scontro diretto, ogni singolo punto e ogni squadra messa alle spalle in questi momenti concitati di stagione, può fare la differenza tra la massima serie e la cadetteria il prossimo anno.

Dall'altra parte però De Rossi e i suoi ragazzi ci terranno di tutto cuore a recitare al meglio il proprio ruolo di antagonisti nella salvezza friulana. Proprio come i bianconeri, i giallorossi non possono permettersi passi falsi e a differenza della salvezza, negli occhi dei capitolini c'è il quarto posto al momento occupato dal Bologna. I lupacchiotti sono a tre punti di distanza e con il risultato del Dall'Ara tra rossoblu e Monza favorevole, potrebbero addirittura agganciare i felsinei al proprio posto al sole, in attesa dello scontro diretto fissato per settimana prossima. In ogni caso, vincere resta d'obbligo per poter contenere eventualmente il distacco e azzannare i ragazzi di Thiago Motta nel match dell'Olimpico. Per questo a Trigoria non ci si è potuti concedere il lusso di festeggiare il successo continentale contro il Milan, così come quello cittadino sulla Lazio nel derby. Il calendario agevola la Roma, nel senso che gli impegni continui non permettono ai giocatori di adagiarsi sui successi ottenuti, che già sono obbligati a pensare alla sfida successiva. Questo ovviamente lascia un pesante prezzo da pagare sulle gambe dei calciatori romanisti e qui sarà compito di De Rossi gestirne al meglio le energie per poter performare anche contro l'Udinese.

A dirigere l'incontro del Bluenergy Stadium valevole per la trentaduesima giornata di Serie A sarà Luca Pairetto della sezione di Nichelino (To) ad arbitrare Udinese-Roma. Il fischietto piemontese sarà aiutato da Rossi e Laudato che saranno gli assistenti con Rapuano come quarto uomo. In sala Var ci saranno Aureliano e Di Paolo. Per lui sarà la quattordicesima direzione in carriera, con un bilancio di 3 successi, 3 pareggi e 7 sconfitte nei precedenti con l'Udinese. Per quanto riguardano invece gli incroci precedenti con la Roma, si parla di 15 precedenti, con i capitolini che hanno raccolto con l'arbitro torinese in campo 9 successi, 3 pareggi e 3 ko. In generale si tratterà della ventesima direzione stagionale per Pairetto, la dodicesima di Serie A, a cui aggiunge 5 partite internazionali tra Nazioanli, Champions e Conference League, 2 partite di Serie B e 1 di Coppa Italia.

Probabili formazioni

Gabriele Cioffi si affiderà ancora una volta a Okoye tra i pali, facendo affidamento sulla sua consolidata linea a tre nella retroguardia, composta da Perez, Bijol e Kristensen. A centrocampo Ehizibue e Kamara agiranno sugli esterni, costretti sia a mettere in difficoltà la squadra avversaria, sia a contenerne l'esuberanza offensiva. Il talento di Samardzic supportato da Walace e Zarraga completerà la mediana. In attacco il grande assente è Thauvin, così a sostituirlo ci sarà Pereyra, il quale supporterà il gigante Lucca.

Dopo la sfida contro il Milan, De Rossi potrebbe operare un piccolo turnover per mantenere alta la tensione e far rifiatare qualche protagonista in vista anche della sfida di ritorno. In porta resterà al suo posto Svilar, mentre davanti a lui la coppia di centrali sarà composta da Mancini e Llorente, mentre Smalling, titolare a San Siro, tornerà in panchina. Sulla fascia destra è aperto il ballottaggio tra Çelik e Karsdorp olandese leggermente in vantaggio visto l'utilizzo del turco in Europa. Stesso discorso per la fascia sinistra, con Angeliño favorito su Spinazzola nel duello per la maglia da titolare. A centrocampo, oltre ai soliti Cristante e Paredes, Aouar potrebbe prendere il posto di Pellegrini. In avanti invece riposo per Dybala ed El Shaarawy, con Baldanzi e Zalewski a sostenere Lukaku nel tridente offensivo, mentre Abraham potrebbe subentrare a gara in corso come fato nelle ultime due uscite dei giallorossi.

Udinese (3-5-2): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Samardzic, Walace, Zarraga, Kamara; Pereyra, Lucca. All. Gabriele Cioffi.

Roma (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Aouar; Baldanzi, Lukaku, Zalewski. All. Daniele De Rossi.

Dove vedere la partita

La partita fra Udinese e Roma del Bluenergy Stadium, valevole per la trentaduesima giornata di Serie A, inizierà alle ore 18 di domenica 14 aprile 2024. La partita sarà visibile in esclusiva in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 17:30. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. L'incontro sarà disponibile anche su Sky solo per chi ha acquistato il pacchetto Zona Dazn sulla piattaforma. I telecronisti scelti dalla piattaforma per raccontare l'incontro sono Ricky Buscaglia e Andrea Stramaccioni.