Udinese-Roma: probabili formazioni, orario e dove vedere il recupero

Udine 24 aprile 2024 - C'è una gara da recuperare, un finale da giocare, un asterisco in classifica da togliere. Tutte queste cose succederanno domani alle ore 20, quando Udinese e Roma torneranno in campo al Bluenergy Stadium per completare la sfida della 32esima giornata, interrotta anzitempo a causa del malore che ha colpito Evan N'Dicka al 71' di gioco. Proprio da quel minuto infatti ripartirà l'incontro, con il risultato fermo sull'1-1, dopo le reti di Pereyra al 23', a cui è seguito il pareggio di Lukaku nella ripresa al 64'.

La settimana dei bianconeri di avvicinamento a questa sfida non è stata delle più rilassate. Nella giornata di lunedì è infatti arrivato l'esonero di Gabriele Cioffi, visto il pesante ko arrivato al Bentegodi contro il Verona, merito di un gol al 93' di Coppola, che ha regalato agli scaligeri il successo nello scontro salvezza contro i friulani. Questo ha portato i bianconeri sull'orlo del baratro, a pari punti con il Frosinone terzultimo e attualmente prima retrocessa della Serie A. In cerca di un'inversione di rotta, la dirigenza dell'Udinese ha scelto Fabio Cannavaro per guidare la formazione in questo tumultuoso finale di campionato. Il recupero contro la Roma segnerà così il debutto del capitano della Nazionale del 2006 sulla panchina dei friulani.

Daniele De Rossi non vorrà però regalare all'ex compagno con la maglia azzurra un debutto semplice. I giallorossi sono a caccia di punti chiave per sigillare il proprio quinto posto, dopo aver fallito l'aggancio al quarto occupato dal Bologna. Ripartire dopo il ko contro i rossoblu è fondamentale per continuare il percorso avviato all'arrivo dell'ex capitano sulla panchina romanista e i 19 minuti di Udine sono la prima chance di rimettere margine sull'Atalanta sesta. Senza l'autore del gol del pareggio nella prima parte della sfida, vale a dire Lukaku, De Rossi dovrà puntare su uno tra Azmoun e Abraham per ottenere i tre punti desiderati di fronte al pubblico friulano.

A dirigere l'incontro è stata confermata la squadra presente nei primi 71 minuti di gioco al Bluenergy Stadium. Sarà ancora Luca Pairetto a dirigere la sfida tra Udinese e Roma, coadiuvato dagli assistenti Rossi e Laudato, con Rapuano quarto uomo, mentre in Sala Var a Lissone sederanno Aureliano e Di Paolo. Le due squadre non potranno schierare i giocatori già sostituiti nella parte di sfida giocata il 14 aprile scorso, mentre saranno impiegabili i giocatori squalificati nell'ultima giornata di campionato, con i giocatori che salteranno la sfida poi del 34esimo turno di campionato. In compenso eventuali infortunati che hanno recuperato nel periodo saranno schierabili, visto come la Lega Calcio spieghi come "potranno essere impiegati tutti i giocatori tesserati per le due squadre nella data dell'interruzione della sfida".

Probabili formazioni

Fabio Cannavaro, al suo esordio sulla panchina friulana, dovrebbe affidarsi a una formazione molto simile, sia per struttura, sia per interpreti a quella di Cioffi. Tra i pali ci sarà ancora Okoye, mentre la linea difensiva dovrebbe essere composta dal trio Perez, Bijol e Kristensen. Ci saranno Ehizibue e Kamara a spingere sulle fasce, mentre Samardzic, Walace e Payero dovrebbero comporre il terzetto centrale della mediana. In attacco Thauvin sarà ancora assente alle prese con i suoi problemi fisici, al suo posto ci saranno Pereyra e Lucca a comporre il tandem d'attacco.

Daniele De Rossi si affiderà in porta ancora a Svilar, davanti a lui la coppia di centrali di difesa dovrebbe essere formata da Mancini e Llorente, con il ballottaggio tra Karsdorp e Çelik a destra e Angeliño a sinistra. A centrocampo, spazio a Cristante, Paredes e Pellegrini. Infine, il tridente offensivo sarà ancora privo di Lukaku, uscito per infortunio nel primo tempo contro il Milan, al suo posto Azmoun in vantaggio su Abraham, visto anche il gol segnato dall'iraniano contro il Bologna. Dovrebbero, infine, esserci Dybala a destra ed El Shaarawy a sinistra a completare la linea d'attacco.

Udinese: (3-5-2): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ferreira, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra, Lucca. All. Fabio Cannavaro.

Roma (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Azmoun, El Shaarawy. All. Daniele De Rossi.

Dove vedere la partita

Il finale della partita fra Udinese e Roma del Bluenergy Stadium, valevole per la trentaduesima giornata di Serie A, inizierà alle ore 20 di giovedì 25 aprile 2024 e ripartirà dal minuto 71, quando la sfida fu sospesa per il malore che ha colto Evan N'Dicka. La partita sarà visibile in esclusiva in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 19:45. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. L'incontro sarà disponibile anche su Sky solo per chi ha acquistato il pacchetto Zona Dazn sulla piattaforma.