Ciclismo, Campenaerts ritorna alla Visma-Lease a Bike

Roma, 27 agosto 2024 - Tra i corridori più guasconi presenti in gruppo figura ormai da tempo Victor Campenaerts, che tra baffi eccentrici, la peculiarità di non indossare mai gli occhialini e un'innata simpatia, oltre a un'altrettanto naturale propensione all'attacco, non passa mai inosservato. Non solo le gesta sportive e i sorrisi strappati: al recente Tour de France 2024 il belga aveva commosso tutto con lacrime autentiche che oggi, alla notizia del suo ritorno alla Visma-Lease a Bike, assumono un valore ancora più profondo.

I dettagli

Nell'ultima Grande Boucle il classe '91, già vincitore in carriera di una frazione al Giro d'Italia 2021 e dei titoli continentali a cronometro nel 2017 e nel 2018, oltre ad aver firmato nel 2019 il momentaneo record dell'ora (55,089 km), si era aggiudicato la tappa 18 con un'azione delle sue: attacco dalla distanza senza risparmiarsi e senza fare calcoli, un po' in antitesi con un ciclismo attuale sempre più 'schiavo' della tecnologia. Dopo aver dato spettacolo in gara, Campenaerts, corridore anche da Classiche (miglior risultato in carriera il 27esimo posto al Giro delle Fiandre 2024, seguito dal 29esimo posto alla Milano-Sanremo 2024), a suo modo aveva continuato a farlo scoppiando in lacrime davanti a microfoni e taccuini, ai quali aveva confessato l'inverno difficile alle spalle tra la paura di rimanere senza squadra e l'emozione per la nascita del figlio, 'presente' in videochiamata insieme alla mamma. In effetti, le turbolenze tra il corridore fiammingo e la Lotto Dstny sono state forti dopo che il rinnovo promesso era destinato a cadere nel vuoto: con tutte le paure del caso per un atleta non più giovanissimo e ora anche con la responsabilità di padre. Proprio nel periodo della Grande Boucle avevano cominciato a circolare le voci che volevano Campenaerts in procinto di tornare, a partire dal 2025, alla Visma-Lease a Bike, dove aveva già militato a cavallo tra il 2016 e il 2017, quando il nome della squadra era ancora Lotto NL-Jumbo. Voci destinate ad assumere i crismi dell'ufficialità nelle ultime ore, quelle del ritorno alla base dopo che nel frattempo Campenaerts aveva militato anche nel Team Qhubeka NextHash, la prima squadra africana con licenza prima Professional e poi World Tour, nota soprattutto per l'attenzione alle cause ambientalistiche e per la livrea molto eccentrica. "Nel corso della mia carriera mi sono sempre posto obiettivi ambiziosi ma realistici e mai come quest'anno posso dire di averli raggiunti. Il mio obiettivo finale è di vincere un giorno il Tour de France: da solo non sono in grado - ammette il belga - ma posso farlo come membro di una squadra nella quale sono felice di tornare e che è un punto di riferimento per le corse a tappe". E' con queste parole che il belga, tra l'altro ottimo cronoman, annuncia il suo ritorno alla Visma-Lease a Bike, che tra le righe contiene anche una sorta di prenotazione per la prossima Grande Boucle.