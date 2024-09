Ciclismo, nasce la Milano-Sanremo Women: nel 2025 la prima edizione

Roma, 27 settembre 2024 - La notizia era nell'aria da mesi e, ironia del destino, trova l'ufficialità nel giorno nero del ciclismo femminile per la scomparsa di Muriel Furrer, l'atleta di casa caduta ieri nel corso della prova juniores dei Mondiali di Zurigo 2024 e deceduta oggi nonostante i disperati tentativi di salvarle la vita nelle ultime ore per le conseguenze del terribile urto contro un albero: a partire dal 2025 (ri)vedrà la luce la Milano-Sanremo Women.

I dettagli

In realtà, la Classica di Primavera nella versione rosa è già esistita dal 1999 al 2005, sempre organizzata da Rcs Sport. La 'nuova' Milano-Sanremo Women debutterà il 22 marzo 2025, dunque nello stesso giorno della prova maschile, che l'anno scorso ha visto il successo di Jasper Philipsen. Restando sempre all'egida di Rcs Sport, la gara si va ad aggiungere alla Strade Bianche Femminile e al Giro d'Italia Women, che nella sua nuova veste ha debuttato quest'anno e lo ha fatto con il botto per i colori di casa grazie al successo di Elisa Longo Borghini. Allargando lo spettro alle Classiche Monumento, dopo questo attesissimo ingresso, a livello femminile, un movimento in costante crescita, resta fuori il solo Giro di Lombardia, ma qualcosa in tal senso potrebbe muoversi nei prossimi anni per rendere ancora più vicini i due mondi. Prima, appunto, ci sarà la Milano-Sanremo Women, il cui percorso sarà svelato nei prossimi mesi. Per ora, e non è poco, ci si accontenta dell'ingresso ufficiale della corsa nel circuito Uci Women's World Tour, che diventa più fitto anno dopo anno.

Behrens campione iridato Under-23

Intanto, seppur in un clima molto mesto per la morte dell'atleta di casa (le premiazioni hanno avuto luogo senza inni e cerimoniali), prosegue la rassegna iridata di Zurigo. Oggi pomeriggio è stata la volta della prova in linea Under-23 che, tra tanti nomi già illustri (e professionisti), ha premiato a sorpresa Niklas Behrens. Il tedesco ha battuto in volata Martin Svrcek in una giornata contrassegnata da diversi scatti sui tanti strappi di un percorso che sta ormai diventando familiare. Parlando di corridori già noti in ambito World Tour, Jan Christen, idolo di casa e pupillo di un certo Tadej Pogacar, aveva provato a fare il vuoto prima di subire il rientro di un drappello nel quale figuravano, tra gli altri, Alec Segaert, William Junior Lecerf, Jarno Widar, Joseph Blackmore, Darren Rafferty, Isaac Del Toro, Tibor Del Grosso e Giulio Pellizzari, che chiuderà poi 11esimo ma comunque come migliore di un'Italia che oggi non è riuscita a ripetere l'exploit di ieri, a livello juniores, di Lorenzo Mark Finn. Saranno famosi, verrebbe da dire, e qualcuno già lo è, mentre qualcun altro potrebbe passare al professionismo nel 2025, l'anno che a livello femminile vedrà il gradito ritorno della Milano-Sanremo.

Leggi anche - Tennis, per Berrettini altro infortunio e ritiro dall'Atp Tokyo