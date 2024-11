Ciclismo, sorpresa Van Der Poel: in programma la mezza maratona di Alicante?

Roma, 1 novembre 2024 - Nonostante le smentite del diretto interessato, il suo dimagrimento degli ultimi mesi aveva destato delle perplessità legate al rendimento in bici, sia su strada sia sulle altre superfici: perplessità spazzate via in parte dalle vittorie ai Mondiali di gravel e ciclocross. Chissà invece che la nuova silhouette di Mathieu Van Der Poel non sia più utile nella nuova 'carriera' all'orizzonte per uno sportivo notoriamente molto versatile.

Ipotesi mezza maratona di Alicante?

Pare infatti che l'olandese, anziché godersi le meritate vacanze in pieno relax, si stia cimentando in diversi allenamenti legati alla corsa e non solo per mantenersi in forma anche durante la pausa, come in effetti da consuetudine di diversi corridori. Secondo la testata Het Nieuwsblad nei piani del figlio e nipote d'arte ci sarebbe la mezza maratona di Alicante, in programma il prossimo 10 novembre, nel contesto della Gran Carrera del Mediterraneo. E poi? Per il momento Van Der Poel non ha ancora sciolto le riserve sul menù invernale relativo al fango: la priorità oggi, strano a dirsi, si chiama corsa, e prima di pensare al freddo il corridore dell'Alpecin-Deceuninck vuole godersi le miti temperature della 'sua' Spagna, dove ormai risiede e si allena da tempo. Per il momento, podismo a parte, nelle intenzioni dell'olandese per l'anno prossimo pare ci sia la priorità alla strada, almeno fino all'estate, quando viceversa al primo posto dovrebbe balzare la mountain bike.

Gli ultimi colpi di ciclomercato

Intanto, prosegue il ciclomercato, che vede il calderone dei corridori ancora senza squadra per il 2025 andare a perdere unità. Escono dall'elenco, infatti, Davide Cimolai e Albert Torres, che trovano in extremis il rinnovo con la Movistar Team. Per quanto riguarda invece Alex Baudin e David Dekker, all'orizzonte ci sono due nuove avventure dopo quelle ormai archiviate rispettivamente alla Decathlon AG2R La Mondiale Team e all'Arkéa-B&B Hotels: il francese si accasa all'EF Education-EasyPost, mentre l'olandese passa all'Euskaltel-Euskadi. Capitolo Italia: il giovanissimo Stefano Viezzi, oggi alla Work Service-Vitalcare-Dynatek, nel 2025 entrerà nel prestigioso Development Team dell'Alpecin-Deceuninck, con l'obiettivo di migliorare anche su strada dopo aver raccolto ottimi risultati nel ciclocross, come il titolo di campione iridato della categoria juniores. "Unirmi a questa squadra rappresenta un grande passo per la mia carriera. Avrò la possibilità di crescere sia su strada sia nel ciclocross e questa duttilità ha pesato molto nella mia scelta, perché ho voglia di migliorare in ogni ambito": queste le parole del 18enne friulano, che così come Lorenzo Mark Finn (passato alla squadra giovanile della Red Bull-Bora-Hansgrohe) sceglie una formazione estera per ultimare la propria maturazione. Prima però ci sarà l'assalto agli Europei di ciclocross, in programma in questo weekend.

