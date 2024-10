Ciclismo, Finn nella squadra Under-23 della Red Bull-Bora-Hansgrohe nel 2025

Roma, 22 ottobre 2024 - Il ciclismo italiano maschile non sta vivendo un momento molto florido, ma a livello di vivaio qualcosa si muove con diversi talenti in erba che si stanno mettendo in mostra nelle categorie giovanili: tra essi svetta Lorenzo Mark Finn e dopo la vittoria del titolo iridato juniores, ottenuta tra l'altro con un numero dalla lunghissima distanza, non potrebbe essere altrimenti. Non a caso, a poco meno di un mese dal Mondiale di Zurigo 2024 il giovane genovese viene ulteriormente blindato dalla Red Bull-Bora-Hansgrohe, che per il 2025 ne annuncia la promozione alla squadra Under-23.

I dettagli

La notizia un po' l'aveva preannunciata già in Svizzera proprio il classe 2006 parlando di un biennio all'orizzonte nella categoria immediatamente precedente a quella professionista. Il resto lo ha fatto proprio la Red Bull-Bora-Hansgrohe, annunciando a partire dal 2025 la messa a punto di un nuovo team di sviluppo Under-23 che andrà ad accogliere diversi talentini (per la precisione 11) militanti nel Team Grenke-Auto Eder, la formazione Under-19: tra essi proprio il neo campione iridato juniores e l'altro italiano Davide Donati. Il progetto, ambizioso e utile a creare uno step intermedio ulteriore prima del grande salto nella squadra World Tour dove militano tra gli altri la stella Primoz Roglic e, a partire dal 2025, l'altro azzurro Giulio Pellizzari, è stato presentato da John Wakefield, direttore dello sviluppo della formazione tedesca. "Il passaggio dalla categoria Under-19 a quella World Tour è grande e potrebbe essere quasi deleterio e pericoloso. Con la nuova compagine Under-23 pronta al debutto stiamo creando un processo più fluido per portare al meglio i corridori all'ingresso nel mondo del professionismo. Ai nostri ragazzi di questa nuova categoria offriremo la possibilità di correre le principali gare del calendario per crescere ulteriormente e lo faremo con un programma di valorizzazione dei talenti completo e senza soluzione di continuità".

Zigart all'AG Insurance-Soudal

Per qualcuno è 'solo' la compagna di Tadej Pogacar, ma in realtà Urska Zigart è una ciclista che ha vinto 5 titoli nazionali (1 in linea e 4 a cronometro), oltre ad aver ottenuto diversi piazzamenti nei Grandi Giri, come il 12esimo posto al Giro d'Italia Woman 2024: non a caso, l'anno prossimo la slovena, incredibilmente esclusa dalla propria Nazionale dalle Olimpiadi di Parigi 2024, passerà dalla Liv AlUla Jayco all'AG Insurance-Soudal, alla squadra femminile della Soudal Quick-Step, alla quale si legherà fino al 2026. "Sono entusiasta di questa nuova avventura e di questo cambiamento. Spero di continuare a crescere, come sta facendo l'intero movimento femminile: qui spero di raccogliere risultati importanti nelle prossime due stagioni".

