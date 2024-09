Mondiali di ciclismo 2024, i convocati dell'Italia

Roma, 18 settembre 2024 - Archiviati tra gioie, soddisfazioni e qualche rimpianto gli Europei in Limburgo, l'Italia del ciclismo pensa già ai Mondiali di Zurigo, in programma dal 21 al 29 settembre, e lo fa diramando l'elenco dei convocati per le varie categorie, tra maschile e femminile.

I convocati dell'Italia

Già nelle scorse settimane si era parlato tanto delle scelte ipotetiche dei ct Daniele Bennati e Marco Velo con riguardo a Filippo Ganna e alle sue condizioni fisiche, apparse deficitarie dopo le tante fatiche estive e in generale stagionali. Alla fine, nelle ultime ore, è arrivata la schiarita che ha sancito che il piemontese sarà a disposizione della Nazionale per la prova a cronometro di domenica 22 settembre, con l'altro slot che andrà al neo campione europeo Edoardo Affini: entrambi poi torneranno utili anche nella staffetta mista, completata nella formazione da Mattia Cattaneo, Elisa Longo Borghini, Gaia Realini e Soraya Paladin. Per la prova in linea di domenica 29 settembre le scelte sono ricadute su Andrea Bagioli, Mattia Cattaneo, Giulio Ciccone, Marco Frigo, Lorenzo Rota, Antonio Tiberi, Diego Ulissi, Edoardo Zambanini e Filippo Zana: tanti scalatori più o meno puri e altrettanti specialiste di corse da un giorno per provare ad affrontare un percorso durissimo degno di una Classica. Nella cronometro femminile, in programma nello stesso giorno di quella maschile, saranno invece di scena Vittoria Guazzini e Gaia Masetti: per la prova in linea in rosa, in programma sabato 28 settembre, l'Italia punterà su Alice Arzuffi, Elisa Balsamo, Elisa Longo Borghini, Barbara Malcotti, Erica Magnaldi, Soraya Paladin e Gaia Realini. Non solo gli élite: parlando delle cronometro a livello maschile i convocati per, rispettivamente, categoria juniores e Under-23 sono Andrea Donati e Lorenzo Mark Finn da una parte e Bryan Olivo e Andrea Noviero Raccagni dall'altra, mentre per le donne saranno di scena per la categoria juniores Elena De Laurentiis e Misia Belotti. Nella stessa categoria, ma per la prova in linea, correranno Eleonora La Bella, Silvia Milesi, Chantal Pegolo e Giada Silo, mentre a livello maschile toccherà ad Andrea Bessega, Leonardo Consolidani, Lorenzo Mark Finn, Cristian Remelli ed Enea Sambinello (con Mattia Proietti Gagliardoni e Giacomo Rosato come riserve). Per l'Italia Under-23 saranno di scena Davide De Pretto, Francesco Busatto, Pietro Mattio, Giulio Pellizzari e Florian Samuel Kajamini (con Simone Gualdi, Federico Savino e Ludovico Crescioli come riserve). A Zurigo si vedrà anche il paraciclismo, movimento in costante crescita (come emerso anche alle recenti Paralimpiadi di Parigi), che tra l'altro avrà l'onore di aprire la rassegna iridata sabato 21 settembre: le frecce azzurre saranno Marianna Agostini, Roberta Amadeo, Federico Andreoli, Lorenzo Bernard, Manuele Caddeo, Fabrizio Cornegliani, Davide Cortini, Giorgio Farroni, Alice Gasparini, Luca Mazzone, Federico Mestroni, Luisa Pasini, Martino Pini, Giulia Ruffato, Andrea Tarlao, Mirko Testa, Paolo Totò e Ana Maria Vitelaru.

