Parigi-Roubaix 2025, la Visma-Lease a Bike si fida di Van Aert: "È la sua gara ideale"

Roma, 8 aprile 2025 - Quasi una settimana fa, in occasione della Dwars door Vlaanderen 2025, si consumava il 'suicidio sportivo' della Visma-Lease a Bike, tradita da una tattica sbagliata dell'ammiraglia e dalle gambe non brillantissime di Wout Van Aert, che al successivo Giro delle Fiandre 2025 sarebbe arrivato quarto, mostrando una condizione fisica in netta crescita. Tutto ciò è stato confermato dai piani altissimi della squadra olandese, che si avvicina speranzosa alla Parigi-Roubaix 2025 in programma domenica 13 aprile.

Le dichiarazioni di Heijboer

Il portavoce del messaggio, ai microfoni di WielerFlits, è stato Mathieu Heijboer, direttore delle prestazioni della Visma-Lease a Bike. "Sembrava che nel finale Wout stesse andando sempre meglio ed è un aspetto sul quale abbiamo lavorato tanto nei mesi scorsi: è bello constatare che il nostro lavoro sta portando i suoi frutti. La speranza è che continui sempre così in vista di domenica prossima". La speranza è ovviamente legata all'imminente Parigi-Roubaix 2025. "Abbiamo ancora dei giorni per fargli migliorare la forma in quella che è la Classica che forse gli si addice di più e lo ha dimostrato nel corso di tutta la sua carriera. Domenica scorsa, nonostante sia stato molto bravo, si sono viste le difficoltà che prova sempre al Giro delle Fiandre: domenica prossima tutto potrebbe migliorare". Non solo l'ottimismo dettato anche dallo storico che nelle ultime due partecipazioni del belga all'Inferno del Nord, datate 2022 e 2023, vede a referto un secondo e un terzo posto: la fiducia di Heijboer affonda le sue radici nella crescita recente di Van Aert dopo un inizio di stagione piuttosto deludente. "E' stato inferiore alle nostre aspettative solo nella E3 Saxo Classic, ma poi non abbiamo mai avuto dubbi su di lui. Si era parlato di fargli fare la Gand-Wevelgem, ma abbiamo preferito attenerci ai piani iniziali, lasciandolo riposare in base alle ottime ragioni che avevamo a riguardo. Poi si è allenato molto, confermandoci la sua tendenza a migliorare sempre di più".

Le wild card della Vuelta 2025

Intanto, mancava solo un Grande Giro ad annunciare le proprie wild card per il 2025, influenzate dalle nuove regole di assegnazione varate dall'Uci. Le squadre Professional che accedono di diritto grazie al ranking della scorsa stagione sono le solite, Israel-PremierTech e Lotto Cycling Team, alle quali aggiungere il Q36.5 Pro Cycling Team, la Burgos-Burpellet-BH e la Caja Rural-Seguros RGA. Niente da fare invece (non senza qualche polemica) per l'Equipo Kern Pharma, che nel 2024 ha brillato conquistando ben 3 successi (2 con Pablo Castrillo, oggi alla Movistar Team, e 1 con Urko Berrade, invece ancora presente nella squadra spagnola).

