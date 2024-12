Ciclismo, ufficiale il divorzio tra Pidcock e la Ineos Grenadiers

Roma, 4 dicembre 2024 - Nonostante le voci di una crisi profonda circolassero almeno da inizio autunno, la notizia della rottura giunge quasi come un fulmine a ciel sereno: le strade di Tom Pidcock e della Ineos Grenadiers si divideranno a fine anno.

Il comunicato della Ineos Grenadiers

A comunicare la notizia è stata la formazione britannica tramite un comunicato ufficiale. "Annunciamo oggi un accordo in base al quale Tom Pidcock lascerà la squadra a fine anno. Lo ringraziamo per alcuni momenti incredibili che abbiamo vissuto insieme e gli auguriamo un buon prosieguo di carriera". Tra le pagine memorabili di un rapporto dunque ai titoli di coda difficilmente entrerà quanto accaduto prima e dopo il Giro di Lombardia 2024, la gara che ha dilatato una frattura in realtà risalente a molto tempo prima, come lasciato intuire senza troppi giri da parole a più riprese proprio dal classe '99. Lo stesso caos interno alla Ineos Grenadiers non ha aiutato, perché come confessato nelle scorse settimane da Pidcock doversi presentare al Tour de France 2024 dichiarando le velleità di classifica generale nonostante le proprie qualità tecniche siano ben altre non ha remato dalla parte di nessuna delle due fazioni: né della squadra né appunto del corridore, che ora diventerà l'oggetto dei desideri di un ciclomercato finora privo di botti e che rischia di infiammarsi proprio a ridosso dell'inizio della prossima stagione nonostante il nome della nuova squadra dovrebbe essere noto da tempo (la Q36.5 Pro Cycling Team). E dire che i piani per il 2025 in casa Ineos Grenadiers erano stati inaugurati da un raduno a Manchester nel quale figurava anche il volto apparentemente meno teso di Pidcock: una presenza non scontata alla luce di quanto accaduto poco tempo prima, quando l'esclusione a sorpresa dal Giro di Lombardia 2024 aveva segnato un punto di non ritorno in un rapporto già complicato. Rapporto che finirà tra poche settimane nonostante i tentativi da parte della Ineos Grenadiers di salvare il salvabile. Non solo: a questo punto assumono ancora più peso le voci che parlano di un interessamento della squadra britannica per Maxim Van Gils, invece a quanto pare conteso tra Red Bull-Bora-Hansgrohe e Astana Qazaqstan Team.

Le nuove date di presentazione del Giro d'Italia 2025

Intanto, a proposito di tribolazioni di vecchia data, esiste finalmente una nuova data per conoscere il percorso del Giro d'Italia 2025: il 13 gennaio nell'Auditorium Parco della Musica di Roma si solleverà il velo sul tracciato della Corsa Rosa, in programma dal 9 maggio all'1 giugno 2025, ma anche su quello del successivo Giro d'Italia Women 2025. Dunque, sembrano appartenere al passato i problemi che hanno portato a un rinvio bello lungo rispetto alla presentazione inizialmente in programma per il 12 novembre. Da parte di Rcs Sport sono sempre arrivate rassicurazioni sulla situazione nonostante le tante voci che circolano da tempo intorno al Giro d'Italia: non ultimo l'interessamento del fondo PIF, puntualmente smentita da Urbano Cairo anche in relazione all'eventuale inserimento nella trattativa del Torino.

