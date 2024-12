Remco Evenepoel al Giro d’Italia 2025? Lefevere: "È un'opzione"

Roma, 8 dicembre 2024 - Dopo settimane di incertezza, da qualche giorno finalmente il Giro d'Italia 2025 conosce la data nella quale il suo percorso sarà noto al pubblico: il 13 gennaio 2025 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma saranno svelati il tracciato della prossima Corsa Rosa e del Giro d'Italia Women 2025. Naturalmente, la situazione dell'ipotetica startlist è ancora più nebulosa, ma un indizio lo fornisce tra le righe Patrick Lefevere.

Le dichiarazioni di Lefevere

Il capo della Soudal Quick-Step ha innanzitutto fornito una prima stima dei tempi di recupero di Remco Evenepoel dopo l'incidente in allenamento a Oetingen dei giorni scorsi. "Ha riportato 5 infortuni diversi, tra i quali la lesione dei legamenti della scapola che ha richiesto l'intervento chirurgico e che ora necessiterà di tempo per il recupero completo: i medici parlano di 8 settimane senza bici". Un'eternità per atleti di questo livello, ma capitata in un periodo ancora lontano dalle gare. A tal riguardo, Lefevere dopo quanto successo al suo pupillo nel Brabante Fiammingo, ossia l'impatto con la portiera aperta di un furgone delle poste, non si sbilancia, pur lasciando trasparire un velato ottimismo innanzitutto per la primavera. "Remco dovrebbe essere a una tra Parigi-Nizza e Tirreno-Adriatico". Si parla di marzo, dunque in linea con i tempi stimati dai medici almeno per il pieno ritorno in sella, a sua volta propedeutico alla riconquista della forma migliore, quella messa nel mirino proprio in questi giorni per le prime pedalate dopo le vacanze. Si arriva alla primavera inoltrata, quella in cui in casa Soudal Quick-Step esiste un'opzione vivissima. "L'idea del Giro d'Italia rimane in piedi e in ballo". Dunque, Evenepoel potrebbe (mai come ora il condizionale è d'obbligo) essere il primo nome grosso al via della prossima Corsa Rosa per perseguire l'obiettivo dichiarato a più riprese di vincere tutti i Grandi Giri: per ora il conteggio è fermo alla Vuelta 2022 e la priorità resta il Tour de France, a maggior ragione dopo il podio di quest'anno al debutto, ma la voglia di spezzare il tabù Giro d'Italia dopo i due ritiri del 2021 e del 2023 evidentemente è più forte delle ostilità.

Salta il ciclocross in Sardegna

Ostilità, quelle meteo, che non hanno risparmiato l'attesissima terza tappa di Coppa del Mondo di ciclocross, che avrebbe dovuto avere luogo in Sardegna. Invece il mal tempo e soprattutto le raffiche di vento fortissime, fino a 80 km/h, hanno portato al rinvio dello show previsto sulla spiaggia di Is Arutas, nella zona di Cabras, con l'appuntamento che non può che andare al 2025 tra mille rimpianti in particolare per il folto parterre di italiani attesi al via (ben 27, tra i quali Filippo Agostinacchio e Sara Casasola).

