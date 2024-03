Tirreno-Adriatico 2024, Ayuso vince la cronometro di Lido di Camaiore. Ganna beffato per un secondo

Lido di Camaiore, 4 marzo 2024 – È Juan Ayuso il vincitore della cronometro di 10 chilometri di Lido di Camaiore che apre l’edizione 2024 della Tirreno-Adriatico. Lo spagnolo della Uae Emirates batte di un solo secondo Filippo Ganna, il favorito della vigilia. Per Ayuso si tratta della terza vittoria in carriera in una cronometro.

Grande protagonista della prima tappa della Corsa dei due Mari, in programma fino a domenica 10 marzo (sette tappe, per un totale di 1.115 chilometri, con arrivo a San Benedetto del Tronto), il velocista azzurro Jonathan Milan, terzo al traguardo con 12 secondi di ritardo da leader. Bene anche Antonio Timberi, che chiude in settima posizione.

Tra i big, da segnalare il nono posto di Jonas Vingegaard, staccato di 22 secondi dal vincitore.

Sarà quindi Ayuso a indossare la maglia di leader della classifica nella seconda tappa di martedì 5 marzo: la frazione scatterà da Camaiore con il traguardo a Follonica dopo 198 chilometri.

L’ordine di arrivo della cronometro di Lido di Camaiore

1) Juan Ayuso (UAE Team Emirates) in 11’24”

2) Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) +01″

3) Jonathan Milan (Lidl-Trek) +12″

4) Ethan Vernon (Israel-PremierTech) +13″

5) Josef Cerny (Soudal-QuickStep) +14″

6) Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility) +15″

7) Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) +17″

8) Kevin Vauquelin (Arkéa-B&B Hotels) +18″

9) Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) +22″

10) Romain Gregoire (Groupama-FDJ) +22″