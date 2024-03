Tirreno-Adriatico 2024, la tappa 2 in tv: percorso, altimetria, orari e favoriti

Camaiore, 4 marzo 2024 – Si è aperta da Lido di Camaiore l’edizione 2024 della Tirreno-Adriatico con una piccola grande beffa per i colori italiani. Lo spagnolo Juan Ayuso ha infatti prevalso nella cronometro di apertura con un solo secondo di vantaggio su Pippo Ganna e dodici sull’altro azzurro Jonathan Milan. Peccato per Top Ganna che ha sfiorato l’ennesimo successo a cronometro, beffato dal giovane spagnolo che si candida a essere protagonista nel futuro delle grandi corse a tappe. Ganna avrà altre occasioni in stagione, e forse in questa Tirreno, mentre Milan potrà riprovarci nella seconda tappa da Camaiore a Follonica dove appare scontato un arrivo in volata. Sarà la prima tappa per velocisti, poi ci sarà l’ultima a San Benedetto del Tronto, mentre le quattro centrali saranno di media e alta montagna con gli arrivi a Gualdo Tadino, Giulianova, Valle Castellana e Monte Petrano: saranno quelle dove si deciderà la classifica.

Percorso

Tappa mossa e articolata, la seconda, specialmente nella prima parte. Si va da Camaiore a Follonica per 199 chilometri di lunghezza e qualche salita da tenere d’occhio, ma nel finale le squadre dei velocisti dovrebbero essere in grado di tenere chiusa la corsa. Partenza da Camaiore e attraverso Montemagno si raggiunge prima Pisa e poi Livorno per abbandonare la parte completamente pianeggiante. Prima si sale a Castellina Marittima dove proseguendo verso sud si attraversano Riparbella e Canneto, altro strappo al chilometro 136, l’ultimo significativo. Una volta terminato il lungo tratto che segue, prevalentemente in discesa, si entra nel circuito finale di circa 20 chilometri da ripetere una volta. Si tratta di un percorso cittadino, prevalentemente su lunghi rettilinei, ma occhio a un paio di curve da addomesticare con prudenza. Previsto un arrivo in volata.

Favoriti

La seconda tappa appare disegnata per i velocisti, anche se le salite di Montemagno, Castellina e Canneto potrebbero dare vita a fughe. Considerando che dallo strappo di Canneto al traguardo mancheranno oltre 60 chilometri è del tutto probabile che le squadre dei velocisti riusciranno a riprendere eventuali fuggitivi. Citiamo le ruote veloci tra i favoriti. Gli italiani punteranno su Jonathan Milan, terzo nella cronometro di apertura, ma attenzione a corridori del calibro di Jesper Philipsen, Caleb Ewan, Tim Merlier e Mark Cavendish.

Orari tv

La seconda tappa della Tirreno Adriatico si disputa martedì 5 marzo con partenza alle 10.55 e arrivo previsto tra le 15.31 e le 15.59 a Follonica, stimando una media tra i 40 e i 44 km/h. Prevista doppia diretta tv per la Corsa dei due Mari. Live a pagamento su Eurosport 2, canale 211 di Sky, e in streaming su Discovery Plus e Dazn. Diretta in chiaro a partire dalle 13.05 su Raisport Hd, canale 58 del digitale, poi passaggio su Rai 2 dalle 15. In streaming su Raiplay.

