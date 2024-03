Tirreno-Adriatico 2024, tappa 3 in tv: percorso, altimetria, orari e favoriti

Follonica, 5 marzo 2023 – La seconda tappa della Tirreno Adriatico 2024 ha visto la vittoria in volata di Jesper Philipsen su Tim Merlier e Biniam Girnay, in uno sprint inficiato dall’ultima curva a destra che ha spaccato il gruppo e tagliato fuori molti velocisti. Merlier è stato costretto a partire troppo presto e Philipsen lo ha bruciato con facilità. Archiviata la prima tappa di volata, la corsa proseguirà mercoledì con una frazione insidiosa, ondulata, con un finale in leggera salita ma che potrebbe comunque premiare le ruote veloci: in casa Italia ci si attende un riscatto da Jonathan Milan, solo decimo a Follonica, e Pippo Ganna, a caccia di un successo dopo la beffa per un secondo nella cronometro di lunedì.

Percorso

Tappa molto lunga, 225 chilometri e abbastanza ondulata da Volterra a Gualdo Tadino. Tanti strappi e strappetti, poca pianura. Nella prima parte si viaggia sulle colline del senese attraversando anche Siena. Primo salita significativa in località L’mbocco, poi dopo Torrita di Siena le asperità si addolciscono e lungo la piana del Trasimeno che porta a Perugia si percorrono strade prevalentemente rettilinee a volte con carreggiata ristretta. Si affronta in seguito la salita lunga e pedalabile di Casacastalda che termina a 16 dal traguardo. Ultimi chilometri ondulati e prevalentemente a salire, con pendenze dolci, fino all’ultimo chilometro dove si segnala una svolta piuttosto accentuata verso sinistra. Qui la strada presenta dapprima ampie curve per poi finire in rettilineo. La retta finale è in leggera salita con pendenze attorno al 4%.

Favoriti

La morfologia ondulata della tappa può favorire delle fughe, ma non è escluso che si possa arrivare al finale a ranghi compatti dove qualche finisseur potrebbe avere la meglio. Nella prima parte è certo un tentativo dalla lunga distanza, tuttavia nella seconda metà c’è modo di ricucire la corsa. L’ultimo tratto è insidioso, verso l’arrivo di Gualdo Tadino dove si sale con pendenze del 4%, cioè non irresistibili ma qualche velocista potrebbe rimanerne tagliato fuori. Tra i favoriti citiamo Philipsen, Milan, Merlier, Kristoff, Bonifazio, Bauhaus e Albanese. Attenzione massima a Biniam Girmay, che su un percorso così si può esaltare. In caso di fughe occhi su Neilandts, Clarke, De Marchi, Skuins e Cort Nielsen.

Orari tv

La terza tappa della Tirreno Adriatico 2024 si disputerà mercoledì 6 marzo, con partenza da Volterra alle 10.10 e arrivo previsto a Gualdo Tadino tra le 15.27 e le 15.58, con una media oraria stimata tra i 40 e i 44 km/h. Diretta in chiaro su Raisport Hd, canale 58 del digitale, dalle 13.05, poi passaggio dalle 15 su Rai Due per il finale di corsa.. In streaming su Raiplay. Live a pagamento su Eurosport 2, canale 211 di Sky, dalle 13.05. In streaming su Discovery Plus e Dazn.