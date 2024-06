Tour de France 2024 a Firenze, il percorso della tappa 1: altimetria, orari tv e favoriti

Firenze, 28 giugno 2024 – Il Tour de France 2024 sulle strade italiane. Spettacolo assicurato ed evento storico. Si parte da Firenze sabato 29 giugno, poi la Cesenatico-Bologna domenica 30 e la Piacenza-Torino a chiudere il Grand Depart 2024. Tutto pronto nel capoluogo toscano per il via della Grande Boucle con la prima tappa con arrivo a Rimini dopo 206 chilometri e sette Gpm totali. Sarà già una frazione da tenere in considerazione, che non proporrà distacchi tra i big della generale ma imporrà massima attenzione. Appare un percorso disegnato per i corridori da classiche e in gara ci sono tantissimi campioni. Da verificare il finale, perché l’ultima salita, che è quella di San Marino, è posta a 26 chilometri dal traguardo: servirà una azione incisiva per poter arrivare all’arrivo. Per quanto riguarda i campioni in lotta per la maglia gialla è difficile possano esporsi in maniera aperta già alla prima tappa, anche perché il giorno dopo c’è il colle di San Luca, ma di sicuro dovranno stare attenti su un percorso da non sottovalutare per dislivello e possibili azioni da lontano.

Sommario

L'altimetria della prima tappa del Tour 2024

Prima tappa già abbastanza dura e mai il Tour de France era iniziato con una frazione da 3.600 metri di dislivello. La Firenze-Rimini, dunque, non sarà una tappa banale. Si rende omaggio ovviamente a Gino Bartali con un via che pone subito la salita del Valico di Tre Faggi al chilometro 49 dopo 12 chilometri di salita al 5.1%. Non sarà decisiva ma favorirà una prima fuga. Segue lunga discesa passando da Premilcuore per arrivare allo strappo di terza categoria delle Forche al chilometro 77. Qui il percorso si mantiene mosso e infatti poco dopo parte la salita del Carnaio, in seguito al traguardo volante di Santa Sofia, che misura 10 chilometri al 4.6% di media. Si rifiata un po’ con un tratto di discesa per passare da San Piero in Bagno e Sarsina, poi da Mercato Saraceno parte la salita del Barbotto che è di seconda categoria lunga 5.8 chilometri al 7.6%. Gpm breve ma abbastanza duro. Finale ancora con tre salite. Prima il San Leo al chilometro 145 per 4.6 chilometri al 7.7%, poi in rapida successione il Montemaggio di 4.2 chilometri al 6.6% e infine la salita di San Marino, ultimo trampolino di lancio, che misura 7.1 chilometri al 4.8%. Vetta al chilometro 179. Segue discesa e poi pianura fino a Rimini. Finale tutto da vivere, anche se gli ultimi 26 chilometri dalla vetta dell’ultima salita potrebbe complicare una eventuale azione per vincere la tappa. La prima frazione del Tour si disputa sabato 29 giugno con partenza alle 12.40 e possibile orario di arrivo tra le 17.34 e le 18.05 con una media stimata compresa tra i 38 e i 42 km/h.

Non una tappa di facile lettura. In tanti vorranno assicurarsi la prima maglia gialla: individuare dei favoriti è molto difficile visto un parco partenti di tutto rispetto, ma per questione di ranking citiamo Van der Poel, Van Aert, Pidcock, Kwiatkowski, Pedersen, Mohoric, Benoot, Laporte, Matthews, Madouas, Philipsen, Bettiol, in maglia tricolore, Healy, Campenaerts e Cort Nielsen. Pogacar, Vingegaard, Evenepoel e Roglic che faranno? Probabilmente cercheranno di non esporsi e controlleranno la corsa assieme ai loro compagni, anche perché il giorno dopo c’è San Luca e martedì il tappone con il Galibier…

La grande partenza dall’Italia del Tour de France 2024 sarà trasmessa integralmente in diretta sia a pagamento che in chiaro. La tappa si svolge sabato 29 giugno con orario di partenza alle 12.40 e arrivo previsto tra le 17.30 e le 18, con questi passaggi: Tre Faggi sulle 13.50, Forche verso le 14.40, Carnaio tra le 15 e le 15.15, Barbotto tra le 15.54 e le 16.14, San Leo tra le 16.25 e le 16.48, Montemaggio tra le 16.39 e le 17.04, San Marino tra le 16.57 e le 17.24. Diretta Rai a partire dalle 12.40 su Raisport Hd, canale 58, poi passaggio su Rai Due dalle 14. In streaming su Rai Play. Live su Eurosport 1, canale 210 di Sky, a partire dalle 11.45. In streaming su Discovery Plus e Dazn.

