Tour Down Under 2024, parte la corsa che apre la stagione: gli italiani al via

Roma, 15 gennaio 2024 – Il conto alla rovescia, lungo 3 mesi precisi, è ormai finito: la nuova stagione ciclistica è alle porte e come ormai di consuetudine prenderà il via dal Tour Down Under 2024, in programma in Australia dal 16 al 21 gennaio e con diversi italiani protagonisti. Su tutti un Filippo Ganna che all'annata alle porte ha tanto da chiedere.

Il programma di Ganna

L'immagine di un corridore dedito alle sole cronometro, seppur con ottimo profitto, già nel 2023 ha lasciato spazio a quella di un corridore più duttile e versatile che vuole diventare grande anche nelle Classiche: il secondo posto, alle spalle di un fenomeno come Mathieu Van Der Poel, messo in carniere alla Milano-Sanremo 2023 sembra un ottimo biglietto da visita per ambire a qualche pagina di storia. Proprio la Classicissima sarà il primo grande obiettivo stagionale di Top Ganna dopo aver scaldato i motori in Australia, dove tra l'altro sarà al via anche per affinarsi ulteriormente nelle corse a tappe di una settimana. Guai quindi a pensare a un Ganna in gita nel Nuovissimo Continente: a testimoniarlo è la rinuncia ai recentissimi Europei su pista. A proposito di rinunce: possibile che il piemontese marchi visita anche alla Parigi-Roubaix, una corsa amatissima ma pericolosissima che rischia di compromettere il prosieguo di una stagione che vedrà nell'Italia (Tirreno-Adriatico, Tour of the Alps e Giro d'Italia) gli appuntamenti cruciali. Poi il corridore della Ineos Grenadiers, che come tutti i suoi compagni di squadra nel 2024, oltre a una livrea più tendente all'arancione che al rosso, esibirà il curiosissimo casco copri-orecchie per migliorare l'aerodinamica, si proietterà al sogno più grande: quello olimpico, da rincorrere nell'inseguimento a squadre su pista (al quale l'Italia si presenterà da campione in carica) e nella cronometro su strada su un percorso che sulla carta sembra favorevole a Top Ganna, che in Australia non sarà l'unico italiano di scena.

Gli altri italiani al Tour Down Under 2024

A meno di novità dell'ultim'ora e detto già del fuoriclasse piemontese, la spedizione azzurra nella corsa che aprirà il calendario World Tour annovera altri 13 corridori. Restando in casa Ineos Grenadiers, al via ci sarà anche Elia Viviani, a sua volta reduce dal forfait (non a cuor leggero) agli Europei su pista: un evento isolato nella stagione del veronese, che in vista delle Olimpiadi nell'immediato futuro dovrebbe dare la precedenza proprio all'ovale. La startlist vede figurare anche Nicolò Buratti, Diego Ulissi, Alessandro Covi, Manlio Moro, Samuele Battistella, Gianmarco Garofoli, Michele Gazzoli, Christian Scaroni, Dario Cataldo, Jacopo Mosca, Luca Vergallito e Simone Petilli. Una batteria variegata tra astri nascenti, corridori in cerca di riscatto e veterani a caccia di una propria collocazione nel panorama ciclistico di una stagione nuova arrivata finalmente al via dopo un inverno lungo e ricco di speranze per il futuro: a maggior ragione per il movimento italiano, che sogna la rinascita dopo il vuoto lasciato da Vincenzo Nibali.

Leggi anche - Napoli, al via la missione Supercoppa tra infortuni e mercato