10 K Run, al Castellani si corre. Foto e classifica

Empoli, 2 giugno 2024 – La terza edizione della 10 K Run Empoli, svoltasi allo stadio Carlo Castellani di Empoli, si è dimostrata un evento eccezionale sia per l'allestimento che per la partecipazione.

Organizzata dalla Podistica Empolese 1986, la gara ha attirato numerosi podisti che hanno potuto misurarsi su un percorso di 10 km interamente pianeggiante, ideale per ottenere ottimi tempi e confrontarsi al meglio con altri atleti di alto livello. Oltre alla gara principale, è stata offerta una corsa non competitiva di 5 km, pensata per coinvolgere un pubblico più ampio, dagli appassionati meno allenati ai semplici amatori che desideravano vivere l'emozione della corsa.

La partenza e l'arrivo all'interno dello stadio hanno aggiunto un tocco di fascino e nostalgia all'evento, facendo rimpiangere che la pista di questo splendido impianto non sia più utilizzata per l'atletica leggera. La manifestazione ha saputo unire sport e partecipazione, offrendo un'occasione per tutti di cimentarsi in un'esperienza sportiva unica nel suo genere. L'organizzazione impeccabile e l'entusiasmo dei partecipanti hanno reso questa edizione memorabile, confermando ancora una volta l'importanza di eventi come questo nel promuovere il podismo e la socialità.