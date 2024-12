’3emme’, grandi successi

’Exploit’ del centro ippico 3emme di Vezzano ai campionati italiani giovanili svolti ad Arezzo. Chiara Leone con Valentine Blue sfiorano il podio per pochi decimi di secondo e sono quarte nel Trofeo Young Rider, Micaela Mariuccia Marras con Arca du Lys anche loro a un passo dal podio, ma chiudono sesti nel Criterium Junior; Eleonora Ambrosini e Funny Boy accedono in finale (su più di 150 partenti) . La 3emme finisce quindi l’anno col botto a Fiera Cavalli Verona. Leone e Marras si fanno valere ottenendo nella prestigiosa Coppa delle Regioni Under 21 da dove portano a casa una importante medaglia di bronzo. Ma non è tutto qui, poiché nei tre giorni di gare a Pontedera ben 13 cavalli della scuderia vezzanese si sono esibiti. Eleonora Ambrosini con Funny Boy e Notting Hill ottengono tre primi posti e nel Gp Primi Gradi, ottenendo la medaglia d’argento. Micaela Mariuccia Marras e Farinelli and Co fanno buoni percorsi di esercizio concludendo con un secondo posto. Anne De Leobardye con Gingo e Sophie Carpanesi con Leon affrontano le loro prime esperienze facendo ottimi percorsi. Ma anche le più piccoline della 3emme non sono da meno: Matilde Vannucchi e Pioggia, Maria Giannarelli e Lucy, Alice Fabris e Donna, Tommaso Bertolini e Tresor, Nina Ferrari e Marloe, Carlotta Sodini e Global, Arianna Bonatti e Tapageur, Vittoria Consoli ed Erebo hanno affrontato le loro performance azzerando quasi tutti i risultati. Francesco, Micol, Roberto e Anne sono da istruttori fieri di quello che "era un semplice progetto sportivo ed è diventato una vera e propria conferma di un agonismo competitivo a livelli nazionali".