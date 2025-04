Successo per i Runnerini Doc Asd Afaph ai campionati nazionali Csi di corsa campestre

Una trasferta carica di emozioni e soddisfazioni. Nei giorni scorsi la compagine dei Runnerini Doc Asd Afaph, sotto la guida dei coach Vittoria Bertelloni e Riccardo Lazzarotti, ha preso parte ai campionati nazionali Csi di corsa campestre che sino sono tenuti nella splendida cornice di Mel (Belluno). Migliaia i partecipanti giunti da tutt’Italia.

Francesco Lazzarotti con una partenza decisa vissuta nel gruppo di testa e conj un attacco mirato ha chiuso i 1200 m della categoria Ragazzi al 6° posto col tempo di 4’02“32. Il compagno Luca Pasquini, in gara tra i primo anno di categoria, si cimenta in una prova eccellente in 4’46“84 e si classifica 22° su un lotto di 100 avversari. Giornata riccambolesca per la talentuosa Matilde Della Bianchina. Travolta alla partenza, spinta e buttata a terra, si è rialzata e con grinta ha chiuso la gara al 50° posto in 5’05“16. Ricordiamo che è campionessa toscana in carica di cross e se non fosse caduta avrebbe fatto una prova stratosferica. Con impegno, coraggio e passo deciso anche Gaia Adele Coppedè fa una bella gara. Non molla sino alla fine e si classifica 112° in 6’12“45.

"Siamo soddisfatti dei risultati dei ragazzi – dichiara coach Bertelloni –. Li alleno da diversi anni e ogni volta è un’emozione grande. Recentemente ho avuto una collaborazione col tecnico Piero Incalza che ha dato molte indicazioni utili ai miei ragazzi. E’ fondamentale lavorare al meglio per la crescita dei propri atleti affinandone le doti e le potenzialità secondo i loro tempi e capacità".