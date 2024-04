4° Memorial Elena Ignesti: Tennis in Rosa per la solidarietà e il benessere oncologico Oggi si svolge il 4° Memorial Elena Ignesti al Cral Dipendenti del Comune di Firenze, con un torneo di doppio giallo e la partecipazione delle Tenniste in Rosa. Il Tennis in Rosa promuove la solidarietà per chi ha affrontato il tumore al seno, con un focus sugli effetti positivi dello sport.