5 Passi in Val Carlina, le foto

Vidiciatico, 25 agosto 2024 – Il suggestivo paesaggio di Vidiciatico ha fatto da cornice alla 15ª edizione della celebre gara podistica "5 Passi in Val Carlina", tenutasi il 25 agosto 2024. Quest'anno, la partenza della corsa ha avuto luogo proprio a Vidiciatico, dopo che l'edizione precedente aveva visto protagonista Lizzano Belvedere, in un’alternanza che mantiene viva la tradizione e l'interesse per questa competizione.

Federico Pasquali, una delle anime organizzative della manifestazione, ci racconta con entusiasmo come questa edizione rappresenti un vero e proprio momento di festa, reso possibile grazie all'incessante impegno dei numerosi volontari. Il loro contributo ha permesso di allestire una gara che non solo offre un percorso mozzafiato, ma garantisce anche la massima sicurezza per tutti i partecipanti.

Il merito del successo di questa edizione va riconosciuto a una rete di collaboratori instancabili, tra cui l’Avis di Lizzano in Belvedere, impegnata a promuovere la donazione di sangue, e l’Associazione Giovani Diabetici (AGD), guidata dal presidente Salvatore Santoro. Un ringraziamento speciale va anche alla BCC Felsinea e al gruppo di organizzatori dei Runners Maratoneti Berzantina, la cui dedizione è stata fondamentale per la buona riuscita dell’evento. La Croce Rossa Italiana, inoltre, ha garantito la sicurezza sanitaria, sempre pronta a intervenire in caso di necessità.

La manifestazione non è solo una celebrazione dello sport, ma anche della comunità e della solidarietà. L'accoglienza calorosa riservata ai partecipanti e alle loro famiglie è un tratto distintivo di questa gara. Il territorio offre una varietà di attrazioni per tutti i gusti, dai percorsi per mountain bike alle passeggiate a cavallo, dalle piscine alle opportunità di trekking, rendendo l’evento un’esperienza a 360 gradi.

Il connubio tra passione per la corsa, valorizzazione del territorio e spirito di solidarietà fa di "5 Passi in Valcarlina" un appuntamento irrinunciabile nel calendario podistico locale. Anche quest'anno, il servizio fotografico è stato curato dalla ETS Regalami un Sorriso, la cui missione benefica aggiunge un ulteriore valore sociale a questa meravigliosa giornata di sport e comunità.

Un evento che è molto più di una corsa: è un incontro di cuori e di sorrisi, un impegno condiviso per il benessere e la solidarietà.