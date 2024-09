A Bolognola la festa degli sport invernali

Allo ZChalet di Bolognola si è svolta la festa degli sport invernali Fisi-Cum organizzata dal presidente Carlo Maria Conti e dal direttivo in collaborazione con lo Sci Club Tolentino. Protagonista della festa la squadra nazionale di sci d’erba, vincitrice della coppa del mondo 2024, accolta sabato a Matelica dal presidente Conti e dall’assessore allo sport Filippo Maria Conti. "Accogliere a Matelica la squadra nazionale di sci d’erba – spiega l’assessore – accompagnata dall’allenatore federale Roberto Parisi, per me che da sempre pratico sci è stato veramente un grande piacere e ringrazio il presidente del CUM per aver voluto che la squadra nazionale sostasse a Matelica prima della Festa degli Sport Invernali". Parisi e i suoi ragazzi sono rimasti affascinati dal territorio matelicese: "Avete una città bellissima circondata da un paesaggio meraviglioso – ha commentato – perché non fare un centro federale proprio nel vostro territorio?" L’idea è stata accolta con entusiasmo anche dall’assessore Conti, grande appassionato di sport invernali. L’altro ieri gli azzurri hanno fatto da istruttori d’eccezione a decine di giovanissimi che si sono cimentati in questa specialità lungo il percorso allestito a Bolognola.