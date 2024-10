A caccia del primo trofeo. Forte sogna la Supercoppa

La stagione hockeistica parte stasera con la 19esima edizione della Supercoppa. A scontrarsi Il Forte dei Marmi, campione d’Italia e detentore della Coppa Italia oltre che vincitrice della rassegna 4 volte (l’ultima nel 2021) e Follonica, finalista della Coppa Italia e che storicamente ha sempre fatto soffrire i rossoblù. Rispetto alla scorsa stagione, sarà un Forte più giovane – il primo del dopo Bindi, con molti ragazzi promossi dalla squadra di A2 – ma comunque da non sottovalutare quello che Mirko De Gerone farà scendere in pista allo storico Capannino.

Confermati Gnata (eletto Mvp al recente Mondiale di Novara), Torner, Francisco Ipinazar e il rientrante Federico Ambrosio mentre tra i nuovi spiccano Borgo e quel Patricio Ipinazar nuovo puntello difensivo. Insomma al netto delle partenze di Galbas, Compagno e Cinquini, oltre che dello stop definitivo dell’immenso Pedro Gil, la squadra (che non parteciperà, per scelta, alle competizioni europee) può comunque dare certe garanzie. "Il rooster è cambiato - premette De Gerone - e, magari, potrà anche aver perso qualcosa rispetto a quella che ha appena fatto il doblete, ma abbiamo delle solide certezze. I nuovi si sono inseriti bene e i giovani avranno tutti la possibilità di mettersi in mostra durante la stagione".

Partita da giocarsi in 100 minuti (il ritorno è previsto al PalaForte il prossimo 16 ottobre) che De Gerone inquadra così: "Abbiamo fatto una ottima preparazione e il recupero di Ambrosio è importantissimo. Credo che al momento i ragazzi stiano seguendo bene la tabella di marcia e che la forma fisica sia in crescita. Affronteremo una squadra solida e collaudata e che, al contrario di noi, ha cambiato pochissimo; quindi dovremo usare la testa e mantenere aperta la contesa nell’ottica del doppio scontro. Forse loro, in questo momento, potrebbero giovarsi del fatto di conoscersi meglio, ma sono e resto fiducioso sul fatto che i giochi siano molto aperti".

Nell’ultima sgambata il Forte ha perso 4-3 in amichevole contro il Grosseto di Massimo Mariotti (a segno Francisco Ipinazar, Federico Ambrosio e Borgo).

Sergio Iacopetti