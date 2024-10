A caccia della Supercoppa. Il Forte crede nell’impresa

Da un meno due. Un meno due fastidioso, ma non certo irrecuperabile a maggior ragione se si parla di hockey. Il Forte va, stasera alle 20,45 al PalaForte – per tutti i possessori del biglietto (costo 14 euro), la società ha pensato a una promozione che preveda, al costo totale di 20 euro, anche il biglietto per la partita di campionato contro Giovinazzo, domenica alle 18) – a caccia della sua 5° Supercoppa Italia, dopo il 2-4 patito a Follonica. Impresa tosta, ma fattibile per la compagine fortemarmina che sta crescendo di partita in partita, di allenamento in allenamento. A riprova il bel 5-2 ottenuto, nella prima giornata di campionato, a Novara. "Dove – commenta l’allenatore rossoblu Mirko De Gerone – abbiamo sciorinato un’ottima prestazione. Subito lo svantaggio abbiamo immediatamente riequilibrato la contesa, per poi gestirla con maturità. Anche contro i maremmani voglio rivedere la stessa fluidità offensiva e, soprattutto, non voglio vedere troppe pause. Se giocheremo con la dovuta attenzione, cosa che abbiamo fatto anche nella partita di andata, ce la giocheremo fino alla fine".

Attenzione venuta meno solo nei secondi finali che permisero al Follonica di portare a due le reti di vantaggio. "E questo – conferma De Gerone – è il fardello che ci portiamo dietro per questa gara di ritorno. Comunque niente è compromesso". De Gerone avrà la rosa al completo, compreso bomber Federico Ambrosio.

Sergio Iacopetti