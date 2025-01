A caccia di medaglie. Via ai campionati italiani

Partono domattina alle 9 ad Ancona, e con il reggiano Campani già impegnato nella prima gara del getto del peso, i campionati italiani indoor d’atletica leggera riservati alle categorie juniores (under 20) e promesse (under 23).

Difficile sarà superare il traguardo delle quattro medaglie, con una ventina di reggiani al via: Alessandro Casoni della Corradini Rubiera è tra i primi sia sugli 800 metri, sia sui 1500, così come la pesista promessa della Self Montanari e Gruzza, Vivian Osagie e pure il saltatore con l’asta junior Lorenzo Blundetto che però veste i colori della Fratellanza Modena. Per Casoni, già azzurrino l’anno scorso, è un bel banco di prova, tra l’altro con due gare impegnative a distanza di nemmeno 24 ore. Alle loro spalle scalpitano per un posto in finale Lorenzo Shani, pesista junior della Self, Tommaso Campani pesista promessa della Self, Andrea Micheletti ottocentista promessa della Corradini che proprio quest’anno ha debuttato con successo nelle gare indoor e Thomas Algeri dell’Atletica Reggio sui 60 hs. promesse. Poi ci sono gli outsider, Giovanni Bresolini ottocentista junior della Corradini, Giacomo Giglioli ottocentista promesse dell’Atletica Guastalla Reggiolo, Viola Cilloni ottocentista junior dell’Atletica Reggio, Beatrice Boschini e Sofia Cervi, entrambe Self sui 60 hs. junior.

Infine, tre staffette 4x1 giro junior e per le quali un pronostico è molto complicato; la Self Montanari e Gruzza femminile con Beatrice Boschini, Sofia Cervi, Sofia Galeotti e Anna Monti; la Self maschile con Simone Aprea, Marco Liccardo, Giorgio Pavarani e Riccardo Tocu; l’Atletica Reggio maschile che dovrà aggiungere un quarto frazionista agli iscritti Christophe Assohoun Iemmi, Ivan De Pietri e Francesco Stradi.

Domani, dopo il pesista Campani che debutta alle 9, ecco la Osagie in pedana alle 10,20: alle 12,35 Blundetto, alle 15,20 Casoni sui 1500 che poi replica domenica sugli 800.

Le gare saranno trasmesse in diretta streaming (gratuita9 domani e domenica su www.atleticaitaliana.tv dalle ore 9.