A Camerino l’Enduro Vintage Trophy

Assegnata a Camerino l’edizione 2024 del Fim Enduro Vintage Trophy (4-7 settembre 2024), importante appuntamento internazionale riservato alle moto d’epoca da regolarità. L’assegnazione è stata ufficializzata durante la giornata conclusiva dell’edizione in corso in Spagna. "Camerino – ha detto il sindaco Roberto Lucarelli – si appresta ad ospitare un altro grande evento che arriva nell’anniversario dei 50 anni di quella fantastica Sei giorni che ancora la città ricorda. Un grazie va a Stefano Ronconi, presidente del Motoclub, per l’impegno e per quanto fatto fino ad oggi per far sì che Camerino possa ospitare, seppure in rievocazione storica, questa manifestazione che porterà un numero di visitatori, di piloti e di meccanici importante: il ringraziamento al presidente è naturalmente esteso anche al direttivo e ai soci". Entusiasta Giovanni Copioli, presidente Fmi: "Siamo orgogliosi di ospitare ancora una volta l’Enduro Vintage Trophy, nato proprio da una proposta della Federazione motociclistica italiana".