A Chiesina Montalese arriva l’Elba. Gli Orsi a caccia della prima vittoria

Mettersi alle spalle le due sconfitte maturate nelle prime due gare, per conquistare la prima vittoria di questa fase del campionato e rilanciarsi in chiave-classifica. È l’obiettivo con cui il Rugby Pistoia affronterà l’Elba, nel match di Coppa Gesi (valido per la terza giornata del campionato regionale di rugby) che inizierà alle 13.30 odierne presso il campo di Chiesina Montalese. I rugbisti di Valter Nutini, attualmente sesti in graduatoria con 1 punto (dopo gli stop di misura contro Bellaria Pontedera e Titani) sfideranno la formazione che li precede e con un successo metterebbero la freccia. Con un po’ di fortuna in più, gli uomini di coach Valter Nutini avrebbero potuto vincere anche gli ultimi due incontri e fa effetto pensare che l’unico successo stagionale risalga allo scorso ottobre contro il Montelupo. Urge quindi un cambio di rotta: alla fine, la vetta dista solamente otto lunghezze e con diversi match ancora a disposizione risalire non appare impossibile.

La sosta per il Sei Nazioni è servita per ricaricare le batterie e mantenere una buona condizione atletica, in vista del futuro prossimo. Dopo un altro turno di pausa, capitan Mattia Evangelisti e soci affronteranno gli aretini del Clanis Cortona il 2 marzo prossimo. Due le trasferte che chiuderanno il girone d’andata: il 9 marzo contro il Cus Siena ed il 6 aprile prossimo contro Montelupo, intervallate dall’impegno casalingo del 30 marzo contro Scandicci. Per poi riaffrontare nell’ordine Bellaria Cappuccini (27 aprile) i Titani (4 maggio) ed Elba (11 maggio). Si prospetta un cammino non facilissimo, ma senz’altro motivante. E i rugbisti di Pistoia hanno comunque tutte le carte in regola per poter disputare un secondo scorcio stagionale all’altezza delle aspettative. A patto di conquistare l’intera posta in palio contro l’Elba. "Non siamo purtroppo riusciti a qualificarci per il girone-promozione – ha concluso Evangelisti – ma abbiamo una squadra a mio avviso valida e possiamo dire la nostra. Vogliamo arrivare il più in alto possibile".

Giovanni Fiorentino