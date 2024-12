A Ginevra il premio Cerbai. La ginnasta protagonista

Panathlon club Arezzo e la sezione aretina di ANSMeS, (Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d’Oro al merito del CONI e del CIP) insieme lunedì 16 dicembre all’hotel Etrusco. Nel corso della conviviale, che inizierà intorno alle ore 20, sarà consegnato il premio "Panathlon Arezzo Giorgio Cerbai" alla ginnasta della Falciai Ginevra Bindi. Classe 2010, Ginevra è una delle atlete più talentuose del panorama sportivo cittadino che ha inanellato una serie brillantissimi risultati culminati con il secondo posto assoluto ai campionati italiani di ginnastica ritmica, nella categoria Gold Junior 2, vincendo la medaglia d’oro al cerchio e alla palla. Ginevra, per il 2025, punta addirittura alla partecipazione al campionato del mondo. Il premio verrà consegnato a Ginevra dai figli di Giorgio, che condivideranno così con i partecipanti alla conviviale il ricordo di un’indimenticabile uomo di sport. Nel corso della serata la ANSMeS, invece, procederà alla consegna del premio "Quando la bravura supera la riconoscenza sul campo", giunto alla quarta edizione, che quest’anno andrà ad un grande campione di motocross, Corrado Maddii, celebre per i successi internazionali, due volte vice campione del mondo nella classe 125 cc. Nelle precedenti edizioni erano stati premiati altri nomi d’eccezione come Alice Sotero, Franco Bitossi e Giancarlo Antognoni. I due premi saranno preceduti, alle 19, dalla conferenza dal titolo "Sport linguaggio universale: inclusione e multietnicità" organizzata dalla sezione aretina della ANSMeS. Si annuncia, dunque, una serata ricca di emozioni nel segno dello sport e dei suoi valori più profondi.

Andrea Lorentini