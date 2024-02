A Padova. Pioggia di medaglie per il Centro karate

Molte medaglie per il Centro karate Rimini-Cervia. Domenica si è disputato a Padova il trofeo ‘Veneto Gattamelata’. Il Maestro Livio Montuori ha schierato i propri atleti in entrambe le specialità del kata (forma) e del kumite (combattimento). L’esordiente Eva Gennaretti classe 2015 ha vinto la medaglia d’oro nel kumite e il bronzo nel kata. Davide Vallorani, 2013, nel kumite ha vinto l’argento e nel kata l’oro. Oro poi per il 2009 Simone Di Sante nel kata nei cadetti e bronzo negli juniores. Argento Gianpaolo Vallorani classe 1967 nel kata master.