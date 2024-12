A Rimini. Ginnastica, Mogliano fa incetta di medaglie

Superlativi i risultati della Ginnastica Mogliano al campionato nazionale di Rimini. Trionfano Chiara Pallotta, campionessa nel livello LD, Alice Carletti nell’Laa nelle Allieve 2, campionessa del vivaio di Corridonia Angelica Tamburrini nelle Allieve 4. Da segnalare le vicecampionesse Mia Santochirico e Chiara Giustozzi nelle Allieve 3 e Senior. Bronzi per Anita Petracci e Giulia Camerlengo (Lc). Con le competizioni a squadre si aggiungono altre vittorie, nella categoria Senior per l’Lca, primo il duo Bianca Bisconti-Chiara Pallotta, per Lc3 prime Chiara Marcucci-Chiara Giustozzi, oro al duo Amelia Sbrega Cavalieri-Noemi Pistolesi, prime nelle allieve le sorelle Adele e Mia Santochirico. Vicecampionesse, nelle gare a squadre, Cecchi Celeste con Giulia Camerlengo e Alba Giustozzi con Anita Petracci che hanno gareggiato per il liv. Lca; bronzo al duo Diletta Quarchioni e Aurora Giustozzi nella categoria Junior. Quarte Emma Baccifava con Gloria Sagretti per la sez. Corridonia, di spicco la gara di Eva Stoccuto per il livello Lba con le compagne Sofia Ortenzi, Nicoletta Pomponio e Ambra Pistolesi. Ottimi traguardi per i ginnasti. Nell’individuale Eccellenza Cat. Senior si conferma campione all-around Alessandro Ciccioli che colleziona anche cinque medaglie nel corpo libero, cavallo con maniglie, anelli, parallele pari e sbarra. Nella Cat. Junior primo e secondo posto nel concorso generale per Andrea Liverotti e Giacomo Ciccioli che conquistano rispettivamente pure altre quattro e tre medaglie nelle finali di specialità. Nel livello LC Valentino Giansanti è campione nel concorso generale e Luca Vecerrica lo è nel livello LB. Bronzo per Alex Santochirico e le prove di Elia Mercuri e Diego Bartolini, di Andrea Marcattili, di Ramadori Michele e Federico, Tommaso Gasparrini, Giacomo Verdini e Matteo Bartolini. Un plauso a Riccardo Ramadori e Vincenzo Coppari di 8 anni. Soddisfatto il presidente Claudio Mercuri e gli allenatori Maurizio Luchetti, Marcella Matricardi, Tommaso Luchetti, Giosuè Luchetti, Chiara Pallotta, Barbara Arriva e Piera Luchetti.