A Santo Stefano un giovedì di corse dedicato a Giancarlo: si comincia alle 14.45. All’Arcoveggio si celebra Baldi

Sarà un Santo Stefano alle corse, giovedì in via di Corticella, con otto prove agonistiche dedicate alla figura di Giancarlo Baldi, dei suoi innumerevoli campioni e delle sue gesta sportive che ne hanno fatto una leggenda delle redini lunghe la cui fama ha valicato i confini del Nuovo Mondo. L’inizio delle corse è fissato per le 14.45.

Gentlemen e anziani ricordano in apertura di pomeriggio Carosio, il rosso verde di casa Biasuzzi con cui nel 1973 il “Tamberino” realizzò un record di 1.14.1 in Svezia nell’Elitlopp dopo aver vinto numerosi grandi premi in territorio nazionale: all’Arcoveggio gli ospiti toscani Dylan Pax e Bracalini sono in pole nel pronostico davanti alla sorprendente Venusia Jet, con Massimo Bressan e a Creso Risaia Trgf, il portacolori di Matteo Zaccherini, senza trascurare il panzer Comandante Vi , con Otello Zorzetto e Chames dei Greppi, leggiadra sei anni allevata e di proprietà di Nicola Del Rosso.

Testimone ai cadetti nel premio Dolby Deimar, indigeno che regalò l’ultima per la classica al ’Tigre’ altro soprannome del driver nato a Quarrata, sfida sul miglio che Antonio Di Nardo correrà alle redini di Eusebio nel tentativo di avvicinare Gocciadoro nella più appassionante lotta per lo scudetto mai vissuta dal trotto italiano, mentre Ettore e l’emergente Bacalini saranno le alternative assieme a Excellent Msc ed Edoardo Baldi. Alla terza si correrà nel nome di Barbablù, mito degli anni 70 della scuderia Biasuzzi con ben 31 allori classici nel palmares.

Lo yankee Gator Bowl è il campione cui è dedicata la quarta corsa, con i tre anni in scena ed i duellanti Gocciadoro e Di Nardo tra i più attesi grazie, rispettivamente a Futurity Ek e a Flytothemoon Effe, senza trascurare la carta di Fazer Hope, partner di Roberto Vecchione. Alla quinta, Premio Dosson, indigeno della Silea Tranciati, spazio ancora ai quattro anni con Di Nardo in grado di accorciare le distanze grazie a Eshaal Mil, mentre Gocciadoro starà a bordo pista e Vecchione renderà dura la missione al collega guidando Ellie George, terza forza di una corsa dalla notevole caratura tecnica, la progredita Elisa Jet, con Francesco Pettinari. Alla sesta si ricorda il cavallo del cuore di Giancarlo Baldi, il fenomeno americano Timothy T chiamato il “Vagone Nero”, vincitore in Europa e campione oltreoceano. Alla settima è il momento del Memorial Giancarlo Baldi, sfida dal sapore internazionale con Gocciadoro e Kennedy a inscenare match contro Sonny Crockett e Di Nardo, ma senza trascurare Estasi di No, la portacolori di Laura Baldi, figlia di Giancarlo, nella consueta partnership con Carmine Piscuoglio.

Si chiude il pomeriggio con l’handicap di prammatica e Di Nardo sugli scudi nei panni dell’interprete di Ciclone Petral favoriti nei confronti del compagno di schieramento Cobalto di No, con Carmine Piscuoglio e Vasterbo Sky High, in una suggestiva quanto inedita versione Gocciadoro. Il prossimo appuntamento con le corse sarà domenica 29.