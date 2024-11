A scuola dal Circolo Nautico. Le lezioni si fanno in mare

Prosegue da anni la collaborazione fra il Circolo Nautico “Amici della Vela” e il Liceo Scientifico Sportivo Paritario “Almerici” di Cesena, che porta gli studenti delle classi IV e V del liceo a partecipare, in autunno, ad attività veliche teoriche e pratiche: le prime svolte in classe grazie a istruttori del Circolo cervese, le seconde direttamente sul mare di Cervia. Ma la particolarità di queste giornate in riva al mare è che alle uscite in barca si abbinano anche lezioni di materie curriculari, svolte sulla spiaggia o nei locali del Circolo dalle insegnanti dei ragazzi. Le attività si riescono a svolgere anche grazie alla collaborazione fra Federazione Italiana Vela e Provveditorato agli Studi, grazie all’adesione al progetto “Velascuola”: il che consente ai ragazzi di tesserarsi alla Federazione stessa.

Quest’anno le classi coinvolte sono state due, una IV e una V, coordinate dalla professoressa di Scienze motorie e sportive, Manuela Amaducci.

Il progetto, però, non si chiude con le giornate svolte a Cervia. Ormai tradizionalmente, i ragazzi di V parteciperanno infatti in primavera a un’attività decisamente suggestiva, sempre grazie al coordinamento degli “Amici della Vela”.

Verrà infatti organizzata una gita in barca a vela di tre giorni, con tre cabinati organizzati e guidati da skipper del Circolo, che porterà i ragazzi da Ravenna a Venezia e di ritorno a Rimini. Durante il soggiorno nella laguna veneta, gli studenti dormiranno in barca e visiteranno Venezia e Chioggia, abbinando quindi attività veliche e culturali (in foto, i ragazzi del liceo con gli istruttori del Circolo “Amici della Vela” sul porto canale di Cervia)