Sport Village è tricolore

Si sono svolti a Torino i Campionati Italiani invernali di nuoto in vasca corta Fisdir (la Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali, federazione sportiva alla quale, su delega del Comitato Italiano Paralimpico, Cip, spetta la gestione, l’organizzazione e lo sviluppo di tutta l’attività sportiva delle discipline destinate agli atleti delle categorie internazionali II1, II2 e II3). Sport Village Banca di Pesaro ha laureato nuovi campioni italiani tra le proprie fila, facendo incetta di medaglie, conquistando 2 ori, 4 argenti e 1 bronzo. In particolare Elisa Renzoni campionessa italiana nei 50 rana e nei 100 rana con i tempi di 1’25’’76 e 3’03’’33, quarta nei 100 stile libero con 2’01"22; Filippo Ricchiuti cat. JM II1 bronzo nei 50 stile libero con 31’’86 e quarto nei 50 farfalla con 36’’33; Christian Bartolucci cat. JM II1 si è classificato undicesimo nei 100 stile libero con il tempo di 1’25’’85, nei 50 stile libero decimo con il tempo di 36’’66; Alessandra Ciancamerla cat. SF II1 quinta nei 200 stile libero con 5’12’’63, settima nei 100 stile libero con 2’28’’71; Nicolai Dorsi cat. SM II1 diciottesimo nei 50 stile libero con 49"01, Tommaso Galeazzi cat. JM II3 vicecampione italiano nei 100 stile libero con 1’18’’98, nei 200 stile libero con 3’04’’48 e nei 50 stile libero con 34’’80; Jonathan Pianese cat. JM II1 vicecampione italiano nei 50 rana con 43’’25, sesto nei 200 stile libero con 3’01’’36. Infine la staffetta 4x50 stile libero composta da Dorsi, Ricchiuti, Bartolucci, Pianese si è classificata settima con il tempo di 2’28’’12.

L’allenatore Biagio Cattano esprime piena soddisfazione: "Oltre ad esserci affermati in ambito regionale ora incominciamo a farci valere a livello anche nazionale, ottimo inizio di stagione, bravi ragazzi". Andrea Sebastianelli, presidente di Sport Village, orgoglioso del risultato raggiunto dai propri atleti e consapevole del potenziale che può solo migliorare le già buone performance e non ultimo del divertimento e dello spirito di squadra che si è creato e consolidato, annuncia con orgoglio che: "Il prossimo 7 e 8 giugno 2025 si ospiteranno in casa a Pesaro nell’impianto natatorio "Osvaldo Berti" al Parco della Pace le finali estive nazionali di nuoto agonistico in vasca lunga Fisdir. Una bella opportunità che si realizza anche grazie al sostegno di Banca di Pesaro, di tutte le società che ci aiutano e ci sostengono con la pubblicità in piscina e soprattutto delle famiglie dei nostri atleti che sono sempre così disponibili e presenti, sempre pronti a collaborare per migliorare. Quindi, continuiamo così".

