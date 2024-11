Sulle orme di Jacobs. Chituru Ali va negli Usa. Si allenerà a Los Angeles con il “guru“ John Smith

Il cambiamento era nell’aria (separazione a ottobre dal coach Claudio Licciardello), del resto a tracciare la strada era stato Marcell Jacobs quando aveva deciso di trasferirsi a Jacksonville (in Florida) per allenarsi agli ordini di Rana Reider. Anche Chituru Ali (il secondo uomo più veloce d’Italia grazie al suo 9”96 sui 100 metri realizzato a giugno nel meeting di Turku) ha scelto gli Stati Uniti come “buen ritiro“, sulla costa opposta: il 25enne azzurro da metà dicembre andrà a vivere in California, nel campus UCLA di Los Angeles, dove a prenderlo sotto la sua ala sarà un “guru“ dell’atletica leggera, il 74enne John Smith. Tutto questo con un obiettivo ben preciso: programma di lavoro quadriennale per prepararsi al meglio in vista dei Giochi olimpici di Los Angeles 2028. Ad accompagnarlo la fidanzata Valeria da cui lo sprinter attende un figlio che nascerà nei prossimi mesi. Un’operazione resa possibile anche grazie al sostegno dello sponsor tecnico, oltre che con l’avallo del Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle. Chituru è reduce da una stagione eccellente culminata con la medaglia d’argento agli Europei di Roma a giugno proprio dietro Jacobs. Ma il velocista è stato anche finalista sui 60 metri ai mondiali indoor di Glasgow a marzo. Chituru Ali realizza il suo desiderio in quanto si troverà a lavorare con un tecnico capace di portare a grandi livelli generazioni di velocisti e ostacolisti di valore.