Tennis. Il Giotto conta i trofei e fa la festa al Principe

Il Tennis Giotto si prepara a festeggiare una stagione di grandi traguardi sportivi e sociali. L’appuntamento è stato fissato per venerdì 13 dicembre quando il circolo aretino guidato da Luca Benvenuti vivrà la tradizionale serata di gala di fine anno ospitata, quest’anno, dai locali della discoteca Il Principe.

L’evento troverà il proprio cuore nella volontà di rivivere tutti i successi di un 2024 di particolare intensità e di rare soddisfazioni che è stato costellato dalla positiva partecipazione alla serie A2 maschile e femminile, da una promozione in B2, da numerose affermazioni in tornei internazionali e, soprattutto, dalle vittorie di ben tre titoli italiani giovanili e di quattro titoli toscani.

Le maggiori soddisfazioni sono arrivate dalla conquista di due titoli italiani a squadre con l’under 14 maschile e l’under 16 maschile, mentre a livello individuale Zeno Roveri è campione nazionale nel doppio dell’under 14 maschile.

Un palmarès particolarmente ricco è stato registrato anche in ambito internazionale con Raffaele Ciurnelli che ha disputato i campionati europei giovanili con la maglia della nazionale, che ha vinto il singolo e il doppio nella prima edizione degli Internazionali d’Italia under 16 di Roma e che ha lasciato il segno in tornei in tutta Europa, trionfando anche nel doppio dell’Itf J60 di Bari insieme a Lorenzo De Vizia.

Zeno Roveri si è imposto nel doppio del Tennis Europe Junior Tour under14 a Pavia e Matilde Mariani ha centrato il primo successo della sua carriera in singolare nel circuito ITF World Tennis Tour con l’affermazione nella sudafricana Hillcrest.