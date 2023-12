A Trieste due argenti e quattro bronzi nell’International Borin Costal Rowing con 9 equipaggi e 21 atleti. Sei allori per la Canottieri Pesaro

Sei medaglie, due d’argento e quattro di bronzo, è questo il ricco bottino pesarese alla quarta edizione della ‘International Borin Coastal Rowing’, la manifestazione organizzata dalla Società Ginnastica Triestina che si è tenuta nelle acque antistanti la splendida Piazza Unità d’Italia di Trieste. La Canottieri Pesaro, accompagnata dall’allenatore Maurizio Mancini, ha partecipato con ben 21 atleti e 9 equipaggi, segnalandosi come la società con il maggior numero di atleti iscritti alle spalle di quelle triestine. L’evento si è svolto su due giornate, la prima dedicata alla regata Endurance (6.000 metri) mentre la seconda alle regate Sprint (3.000 metri). Medaglia d’argento sia per il 4x Master Over 54 Maschile che per il 4x Master Under 54 Femminile. Medaglia di bronzo poi per la 4x Master Over 54 Femminile e per il 4x Master Under 54 Maschile sempre nell’Endurance e per il 4x Master Mix Under 54 e il singolo Master over 54 Maschile nella Sprint Race. Tutti gli atleti partecipanti alla spedizione sono riusciti a salire almeno una volta sul podio, concludendo nel migliore dei modi la stagione agonistica 2023 della Canottieri Pesaro già ricca di successi.

e.f.