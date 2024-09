Abbracciamo la Unahotels. Oggi Open Day per i tifosi

Inizia ad entrare nel vivo la stagione della Unahotels.

Oggi al Circolo Equitazione di Reggio si svolgerà il consueto Open Day che toglierà ufficialmente il velo alla stagione 2024/2025.

Per la prima volta i tifosi biancorossi incontreranno infatti squadra, staff e dirigenza al gran completo.

L’appuntamento è alle 19,30, quando le porte del Cere si apriranno per tutti e la Unahotels accoglierà gli appassionati per foto e autografi.

Martedì 3 settembre invece la Pallacanestro Reggiana celebrerà il suo 50° compleanno in un’emozionante serata nel cuore del centro storico, in piazza Prampolini. L’evento inizierà alle 20 con la presentazione al pubblico della Unahotels 2024/2025 per poi proseguire con la proiezione del Docufilm ’Prima della partita - 50 anni di basket reggiano’, realizzato dal regista Massimiliano Finazzer Flory con il patrocinio del Comune di Reggio Emilia e della Regione Emilia-Romagna.

Si tratta di un mediometraggio che ripercorre in senso artistico tutte le tappe fondamentali di mezzo secolo di storia biancorossa: un viaggio ricco di testimonianze di ex dirigenti, allenatori e giocatori del mondo Pallacanestro Reggiana, nonché di personaggi iconici locali, valorizzando soprattutto le bellezze naturali e le eccellenze artistiche, architettoniche ed enogastronomiche del territorio reggiano.

L’ingresso in piazza per la serata sarà libero e gratuito. In caso di maltempo, l’evento si svolgerà al PalaBigi.