Academy, il derby è tuo. Primo ko per il Lusa Massa

Divisione regionale 1. La Raggisolaris Academy vince 82-77 (19-14; 43-35; 64-52) il derby con il Lusa Basket Massa Lombarda, restando imbattuta in vetta alla classifica e condannando i cugini alla prima sconfitta. Perdono a sorpresa gli Aviators Lugo, caduti in casa 82-84 (17-24; 32-42; 57-62; 78-78) dopo un supplementare contro l’Aics Forlì. I lughesi possono recriminare per aver fallito il tiro della vittoria sia al termine dei tempi regolamentari che alla fine dell’overtime. Gli Aviators torneranno in campo domani alle 21 sul campo del Castel San Pietro, Massa giovedì alle 21.15 a Rimini con il Tiberius. Turno di riposo per Faenza. Il tabellino di Massa Lombarda: Ravaglia 9, Colombo 6, Dalla Malva, Caroli 16, Orlando 12, Castelli, Fabiani 24, Gorini 1, Ciadini 4. All.: Solaroli Il tabellino di Faenza: Garavini 14, Naccari 5, Merendi 2, Ndiaye 11, Dellachiesa ne, Sirri 17, Ravaioli 3, Tartaglia 15, Naldini ne, Camparevic ne, Lazzari 7, Bendandi 8. All.: Monteventi Il tabellino di Lugo: Rosetti, Cortecchia ne, Mazzotti 6, Baroncini L. 2, Fussi 10, Creta 6, Canzonieri 16, Caramella, Belmonte 3, Arosti 7, Ravaioli 32, Pasquali ne. All.: Baroncini F. Classifica: Raggisolaris Academy 12; Massa Lombarda 10; Lugo*, Tiberius Rimini* e Gaetano Scirea Bertinoro* 6; Basket Riccione* e Tigers Villanova* 4; Castel San Pietro**, International Imola, Basket 2005 Cesena* e Aics Forlì** 0. * gare in meno

Dr2. Il Faenza Futura rimane a punteggio pieno dopo due giornate grazie alla vittoria con il Tropical Coriano per 62-47 (25-8; 29-26; 45-32). Sorride il Basket Club Russi che ottiene la prima vittoria in campionato superando 55-46 (13-12; 25-21; 35-40) la Libertas Green Forlì. Sconfitta. Sconfitta per la Compagnia dell’Albero Ravenna caduta 54-69 (12-13; 22-41; 32-57) a Bellaria. Nel prossimo turno si gioca il derby tra Faenza e Ravenna in programma sabato alle 21.35 al Campus, mentre Russi sarà a Rimini in casa del Sunrise, sabato alle 21.35. Il tabellino di Faenza: Lullo 6, Silimbani 17, Mazzotti 17, Guerra 6, Morsiani 6, Boattini, Samori M 4, Monteventi 2, Liverani 2, Spiriti 2. All.: Bertozzi Il tabellino di Russi Russi: Cirillo 3, Barlotti 9, Vespignani 5, Basaglia 7, Bamba 7, Zama 4, Omorodion 6, Pirini 2, Denti 2, Bucci, Foschini, Morigi 10. All. Venturini. Il tabellino di Ravenna: Licchetta 6, Bomben 8, Polyeshchuk 6, Petullà 5, Beghi, Casadei 14, Vistoli 6, Cirilli 3, Branchi 5, Chiarini, Mazzini 3. All.: Senni. Classifica: Faenza 4; Libertas Green Forlì, Tigers Forlì, Grifo Imola, Bellaria*, Coriano, Russi, Cattolica, Morciano e Sunrise Rimini* 2; Ravenna e San Marino 0. * 1 gara in meno.